Casi seis millones de euros para "el robot funcionario"

El Ejecutivo Balear sextuplica el esfuerzo inicial al considerar un éxito el despliegue de este ‘robot funcionario’. Se trata de un software capaz de completar de manera automatizada algunos pasos en los trámites administrativos. «Reemplaza al funcionario en tareas mecánicas donde el factor humano aporta poco valor». Desde su puesta en marcha han tramitado 361.943 expedientes, con lo que han ahorrado 16.636 horas de trabajo humano.
| etiquetas: robot , funcionario
www.20minutos.es/tecnologia/inteligencia-artificial/politico-creado-in
www.meneame.net/story/peter-thiel-guru-silicon-valley-suena-abolir-dem
mecánicasdonde el factor humano aporta poco valor».
El chiste se hace solo