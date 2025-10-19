Casi un millón de estudiantes en España hicieron prácticas no remuneradas en 2024: “Hacemos las mismas tareas que los compañeros, y no cobramos”

María tuvo su primer contacto con el mundo del periodismo en el verano de 2023. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Complutense, la joven decidió poner en práctica lo que había aprendido hasta ahora en su universidad: por eso volvió a la ciudad donde había nacido, Soria, para conocer de cerca el ámbito local. Allí, firmó el convenio con un periódico en el que hizo prácticas a lo largo de los dos meses. Hacía de todo: cubrir eventos, escribir sobre varias actividades de los diferentes pueblos de la zona y publicar en varias secciones.
P.D. en mi caso hice lo mismo que estos chavales, cuando llegó ese momento en vez de ser exclavo me busque un trabajo de verdad para pasar él verano y sacar algo de dinero
Por tanto si alguien no cobra es que ha aceptado esto fuera de ese circuito, pero es que además no todas las empresas hacen eso, en otras te pagan por las prácticas.
Lo que es una vergüenza son las empresas que contratan becarios como trabajadores con experiencia. Mención especial aquí a las startups.
Un estudiante en prácticas está ahí para aprender, si termina haciendo el mismo trabajo que un empleado de plantilla, entonces la empresa está obteniendo un beneficio directo por un trabajo que no paga. Un error del becario, es un error de su supervisor o de la empresa, que se puede saldar con una evaluación negativa de sus prácticas.
Incluso si recibe una remuneración, como debiera ser, sigue siendo un contrato de aprendizaje, y todo lo dicho anteriormente se mantiene. ¿Qué gana la empresa? Un empleado temporal barato. Muchas Pymes sacan gran partido a los becarios.
He tenido varios becarios a mi cargo. Todos me han supuesto una cantidad relevante de trabajo extra, corregir todos los fallos que cometen y casi que hacerlo todo de nuevo. Ningún becario me ha quitado trabajo. Todos me han dado trabajo.
Creer que un becario sin experiencia hace trabajo cualificado mínimamente rentable para la empresa es no saber de lo que se habla.
