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Casi 500 autocaravanas se movilizan en Gijón contra los controles de gálibo: «Hay que regular, no prohibir»
La protesta reunió a participantes nacionales e internacionales que mostraron su rechazo a las nuevas limitaciones de estacionamiento
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#1
sliana
La regulación siempre estuvo y se la pasan por el forro, es tiempo de prohibición y tocar el bolsillo, el único idioma que entienden.
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#7
veratus_62d669b4227f8
Llevo mas de 20 años moviendome por españa y por europa en una camper. Hasta hace unos años no habia ningún problema con nadie, en ningun sitio, desde hace un tiempo la masificación y la falta de respeto de algunos usuarios está afectándonos a todos, aparcamientos en zonas comunes durante días ocupando un espacio que deberia de ser de todos, restos organicos despersos en zonas de playa o sectores de escalada. Esto aunque no nos guste es una realidad que desgraciadamente tengo que aceptar. Sin…
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2
K
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#2
pirat
En la playa urbana cercana, a pesar los insistentes rótulos que prohiben acceder con perros, es difícil no ver a amables mascotistas saltándoselo y sin que les pase nunca nada.
Por supuesto, en puentes peor, cuando vienen los paletos de capital que se ve que tampoco han visto nunca un carril bici...
1
K
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#4
marcotolo
pasa lo mismo en la zona azul de centros de ciudad por ley no pueden tirarse en le mismo sitio aparcados mas de x dias, o incluso x horas,
sin embargo mucho vecino una vez que pilla sitio cerca deja el vehiculo durante una semana o mas, sobre todo en fechas como navidad o similares,
impidiendo al resto disfrutar de esos espacios monopolizados
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#5
wata
#4
No son de pago las zonas azules en esas ciudades?
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#6
marcotolo
#5
si, pero tienen tope maximo de tiempo de estacionamiento y tambien suele salir mas barato pagar la zona que una plaza de garaje en el centro
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#8
nopolar
*
#6
En mucho sitios si vas a dejar el coche 24 o 48 horas sale mas barata la multa de la zona azul que un parking.
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K
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#3
luckyy
No aprenden
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8
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menéame
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Por supuesto, en puentes peor, cuando vienen los paletos de capital que se ve que tampoco han visto nunca un carril bici...
sin embargo mucho vecino una vez que pilla sitio cerca deja el vehiculo durante una semana o mas, sobre todo en fechas como navidad o similares,
impidiendo al resto disfrutar de esos espacios monopolizados