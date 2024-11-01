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Casi 500 autocaravanas se movilizan en Gijón contra los controles de gálibo: «Hay que regular, no prohibir»

Casi 500 autocaravanas se movilizan en Gijón contra los controles de gálibo: «Hay que regular, no prohibir»

La protesta reunió a participantes nacionales e internacionales que mostraron su rechazo a las nuevas limitaciones de estacionamiento

| etiquetas: foro , pp , gijón , prohibir , autocaravana , gálibo , altura , turismo
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8 comentarios
8 2 0 K 94 actualidad
#1 sliana
La regulación siempre estuvo y se la pasan por el forro, es tiempo de prohibición y tocar el bolsillo, el único idioma que entienden.
7 K 80
#7 veratus_62d669b4227f8
Llevo mas de 20 años moviendome por españa y por europa en una camper. Hasta hace unos años no habia ningún problema con nadie, en ningun sitio, desde hace un tiempo la masificación y la falta de respeto de algunos usuarios está afectándonos a todos, aparcamientos en zonas comunes durante días ocupando un espacio que deberia de ser de todos, restos organicos despersos en zonas de playa o sectores de escalada. Esto aunque no nos guste es una realidad que desgraciadamente tengo que aceptar. Sin…   » ver todo el comentario
2 K 23
#2 pirat
En la playa urbana cercana, a pesar los insistentes rótulos que prohiben acceder con perros, es difícil no ver a amables mascotistas saltándoselo y sin que les pase nunca nada.
Por supuesto, en puentes peor, cuando vienen los paletos de capital que se ve que tampoco han visto nunca un carril bici...
1 K 17
#4 marcotolo
pasa lo mismo en la zona azul de centros de ciudad por ley no pueden tirarse en le mismo sitio aparcados mas de x dias, o incluso x horas,
sin embargo mucho vecino una vez que pilla sitio cerca deja el vehiculo durante una semana o mas, sobre todo en fechas como navidad o similares,
impidiendo al resto disfrutar de esos espacios monopolizados
0 K 11
wata #5 wata
#4 No son de pago las zonas azules en esas ciudades?
0 K 11
#6 marcotolo
#5 si, pero tienen tope maximo de tiempo de estacionamiento y tambien suele salir mas barato pagar la zona que una plaza de garaje en el centro
0 K 11
nopolar #8 nopolar *
#6 En mucho sitios si vas a dejar el coche 24 o 48 horas sale mas barata la multa de la zona azul que un parking.
0 K 9
#3 luckyy
No aprenden
0 K 8

menéame