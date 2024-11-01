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Casi 4.000 funcionarios de Granada se pasan a la sanidad pública: la provincia lidera el trasvase de mutualistas de Muface

Casi 4.000 funcionarios de Granada se pasan a la sanidad pública: la provincia lidera el trasvase de mutualistas de Muface

La sanidad pública gana un 21% de mutualistas en Andalucía y supera los 81.000 usuarios

| etiquetas: sanidad publica , muface , funcionarios
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9 comentarios
10 2 1 K 111 actualidad
#2 tropezon
Esto es señal de que los hospitales privados donde antes iban los de Muface se han llenado de gente con seguros privados, y ponen a los mutualistas por detrás.

Para el que no lo sepa, si llamas a un hospital privado te preguntan si tu seguro es privado o de Muface, y ponen delante a los privados, ya que cobran más por ello.

Porque la sanidad pública está peor que hace unos años, así que el cambio no es porque haya mejorado esta última (desgraciadamente)
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#3 Joroñas
#2 yo juraria que es al reves. Mi hermano es de Muface y yo de la privada y él tiene citas antes...
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Herrerii #4 Herrerii *
#3 Depende del seguro que tengas contratado, no es lo mismo pagar 50€ que 150€ de seguro. Yo he sacado a mi padre que es de Muface de Adeslas a la seguridad social por que tardan ahora bastante mas los especialistas que antes y encima los profesionales al menos donde vivimos son bastante mejores los de la publica que los de la privada y cuanto mas mayor es la persona peor lo tratan en la privada que en la publica.
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#5 eqas *
#2 #3 y si dices que vas sin seguro, hay cita para ti en una hora. El sistema USA que nos quieren algunos imponer.
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#7 tropezon
#3 Pues tendrás un seguro privado muy cortito.

Yo lo digo porque he hecho la prueba esta semana santa con unos amigos. Me decían esto y no lo creía, hasta que lo probamos. Yo usé el que me paga mi empresa y el muface. Lo hicimos para varias especialidades (traumatologia, cirugia, etc) y en todas me daban antes a mi
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smilo #9 smilo
#2 lo corroboro, yo soy de muface y muchas especialidades no estan disponibles en hospitales cuando antes si lo estaban, sin embargo para los privados sin problemas.
#3 eso dependera del hospital
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#6 Eukherio
#2 La prioridad siempre ha sido del que más pague. Si no tienes nada te atienden incluso antes, porque tienes que pagar lo que te pidan y siempre les compensa.

Pero bueno, que también hay zonas en las que la privada es tan, tan cutre que tiene que caerse a pedazos el centro de salud de la pública que tienes asignado para que sea preferible lo otro. Un amigo mío aquí en Santiago tenía seguro privado por la empresa, y fue a que lo atendiesen pensando que acabaría rápido porque era una chorrada que le pasaba cada X tiempo. Perdió la tarde y tuvo que esperar casi tres horas para que le atendiesen. Esperó yo bastante menos por cualquier urgencia ambulatoria que tuve en la pública.
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#1 Joroñas
Pues más vale que salgan a la calle los sindicatos porque si no van a acabar en la privada igualmente por subcontratación.
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#8 pandasucks
Lo mismo que en otras muchas comunidades. No creo que haya que enviar la noticia comunidad a comunidad, no?
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menéame