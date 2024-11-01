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Casi 4.000 funcionarios de Granada se pasan a la sanidad pública: la provincia lidera el trasvase de mutualistas de Muface
La sanidad pública gana un 21% de mutualistas en Andalucía y supera los 81.000 usuarios
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etiquetas
:
sanidad publica
,
muface
,
funcionarios
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#2
tropezon
Esto es señal de que los hospitales privados donde antes iban los de Muface se han llenado de gente con seguros privados, y ponen a los mutualistas por detrás.
Para el que no lo sepa, si llamas a un hospital privado te preguntan si tu seguro es privado o de Muface, y ponen delante a los privados, ya que cobran más por ello.
Porque la sanidad pública está peor que hace unos años, así que el cambio no es porque haya mejorado esta última (desgraciadamente)
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#3
Joroñas
#2
yo juraria que es al reves. Mi hermano es de Muface y yo de la privada y él tiene citas antes...
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#4
Herrerii
*
#3
Depende del seguro que tengas contratado, no es lo mismo pagar 50€ que 150€ de seguro. Yo he sacado a mi padre que es de Muface de Adeslas a la seguridad social por que tardan ahora bastante mas los especialistas que antes y encima los profesionales al menos donde vivimos son bastante mejores los de la publica que los de la privada y cuanto mas mayor es la persona peor lo tratan en la privada que en la publica.
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#5
eqas
*
#2
#3
y si dices que vas
sin seguro, hay cita para ti en una hora
. El sistema USA que nos quieren algunos imponer.
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#7
tropezon
#3
Pues tendrás un seguro privado muy cortito.
Yo lo digo porque he hecho la prueba esta semana santa con unos amigos. Me decían esto y no lo creía, hasta que lo probamos. Yo usé el que me paga mi empresa y el muface. Lo hicimos para varias especialidades (traumatologia, cirugia, etc) y en todas me daban antes a mi
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#9
smilo
#2
lo corroboro, yo soy de muface y muchas especialidades no estan disponibles en hospitales cuando antes si lo estaban, sin embargo para los privados sin problemas.
#3
eso dependera del hospital
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#6
Eukherio
#2
La prioridad siempre ha sido del que más pague. Si no tienes nada te atienden incluso antes, porque tienes que pagar lo que te pidan y siempre les compensa.
Pero bueno, que también hay zonas en las que la privada es tan, tan cutre que tiene que caerse a pedazos el centro de salud de la pública que tienes asignado para que sea preferible lo otro. Un amigo mío aquí en Santiago tenía seguro privado por la empresa, y fue a que lo atendiesen pensando que acabaría rápido porque era una chorrada que le pasaba cada X tiempo. Perdió la tarde y tuvo que esperar casi tres horas para que le atendiesen. Esperó yo bastante menos por cualquier urgencia ambulatoria que tuve en la pública.
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#1
Joroñas
Pues más vale que salgan a la calle los sindicatos porque si no van a acabar en la privada igualmente por subcontratación.
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#8
pandasucks
Lo mismo que en otras muchas comunidades. No creo que haya que enviar la noticia comunidad a comunidad, no?
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K
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comentarios)
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Para el que no lo sepa, si llamas a un hospital privado te preguntan si tu seguro es privado o de Muface, y ponen delante a los privados, ya que cobran más por ello.
Porque la sanidad pública está peor que hace unos años, así que el cambio no es porque haya mejorado esta última (desgraciadamente)
Yo lo digo porque he hecho la prueba esta semana santa con unos amigos. Me decían esto y no lo creía, hasta que lo probamos. Yo usé el que me paga mi empresa y el muface. Lo hicimos para varias especialidades (traumatologia, cirugia, etc) y en todas me daban antes a mi
#3 eso dependera del hospital
Pero bueno, que también hay zonas en las que la privada es tan, tan cutre que tiene que caerse a pedazos el centro de salud de la pública que tienes asignado para que sea preferible lo otro. Un amigo mío aquí en Santiago tenía seguro privado por la empresa, y fue a que lo atendiesen pensando que acabaría rápido porque era una chorrada que le pasaba cada X tiempo. Perdió la tarde y tuvo que esperar casi tres horas para que le atendiesen. Esperó yo bastante menos por cualquier urgencia ambulatoria que tuve en la pública.