Casi 20 calles del centro de Madrid van a estar cortadas al tráfico este sábado: hay varias manifestaciones
El Ayuntamiento ha anticipado a los conductores ante una jornada de protestas que recorrerán los principales ejes del centro, con cortes que complicarán la circulación.
|
etiquetas
:
protestas
,
madrid
,
bbff
,
cortes
,
tráfico
LuchaSocial
1 comentarios
#1
efectogamonal
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
0
K
13
