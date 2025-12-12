La Casa Blanca se niega a descartar las ejecuciones sumarias de personas incluidas en su lista secreta de terroristas nacionales [ing]

El presidente Donald Trump ha traspasado los límites de la autoridad ejecutiva al ordenar la ejecución sumaria de personas que considera miembros de organizaciones terroristas designadas. También ha puesto a prueba los límites de sus poderes presidenciales al crear una lista secreta de organizaciones terroristas nacionales, establecida en virtud del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7, o NSPM-7.