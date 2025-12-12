La Casa Blanca se niega a descartar las ejecuciones sumarias de personas incluidas en su lista secreta de terroristas nacionales [ing]

El presidente Donald Trump ha traspasado los límites de la autoridad ejecutiva al ordenar la ejecución sumaria de personas que considera miembros de organizaciones terroristas designadas. También ha puesto a prueba los límites de sus poderes presidenciales al crear una lista secreta de organizaciones terroristas nacionales, establecida en virtud del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7, o NSPM-7.
- Eh, tú. ¿Estás en contra del fascismo?
Tú mata, que nosotros miramos para otro lado. Si luego se lía pardísima, ya veremos lo que hacemos. Mientras tanto, cuenta con nosotros para hacer jugosos negocios y por supuesto a tus enemigos antifas, palestinos, izquierdistas etcétera etcétera etcétera enviarlos a tomar por el culo día a día y decirles siempre que su ideologías son muchísimo peores y que deberían hacer autocrítica.
Lo mismito que en los años 20 y 30 hacían TODOS los derechistas europeos.
Mirad Mussolini.