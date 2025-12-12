edición general
La Casa Blanca se niega a descartar las ejecuciones sumarias de personas incluidas en su lista secreta de terroristas nacionales [ing]

El presidente Donald Trump ha traspasado los límites de la autoridad ejecutiva al ordenar la ejecución sumaria de personas que considera miembros de organizaciones terroristas designadas. También ha puesto a prueba los límites de sus poderes presidenciales al crear una lista secreta de organizaciones terroristas nacionales, establecida en virtud del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7, o NSPM-7.

Gry #1 Gry *
Empezando por todos los antifascistas. :-P
- Eh, tú. ¿Estás en contra del fascismo?
7
themarquesito #10 themarquesito
#1 Correcto, que por algo han designado a "Antifa" como organización terrorista doméstica.
1
JanSmite #2 JanSmite
Este tío está como una puta regadera… :palm:
1
JackNorte #3 JackNorte *
#2 Nunca solo uno es el problema , lo realmente preocupante es el silencio del resto. Y cuando mas tarde se responsa mas fuerza habra que utilizar.
4
JanSmite #5 JanSmite
#3 Eso es bien cierto. Espero que se den cuenta más pronto que tarde.
0
Supercinexin #9 Supercinexin
#3 El resto, o sea toda la derecha europea, están con él igual que lo estuvieron con Hitler.

Tú mata, que nosotros miramos para otro lado. Si luego se lía pardísima, ya veremos lo que hacemos. Mientras tanto, cuenta con nosotros para hacer jugosos negocios y por supuesto a tus enemigos antifas, palestinos, izquierdistas etcétera etcétera etcétera enviarlos a tomar por el culo día a día y decirles siempre que su ideologías son muchísimo peores y que deberían hacer autocrítica.

Lo mismito que en los años 20 y 30 hacían TODOS los derechistas europeos.
2
estemenda #4 estemenda
¿Muy loco todo no? huele a gulag y a horno crematorio que flipas.
1
JackNorte #6 JackNorte
#4 Es peor . lo esta haciendo publicamente.
1
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Cuidado que estas cosas se pueden dar la vuelta.

Mirad Mussolini.
0
#13 chavi
#12 Estas tu para enseñar a nadie...xD
0
#14 rubencho
#12 crees en los derechos humanos pero se los niegas a humanos.
0
Professor #7 Professor *
Me parece una buena medida, y debería haberse hecho en España cuando ETA hacía atentados con muertos cada semana. Los terroristas ,narcos,pederastas,y asesinos reincidentes, como pandilleros, no deben estar protegidos por derechos humanos dado q han renunciado a ellos implícitamente con sus acciones.
1
#11 chavi
#7 Pues mira, se podria empezar aplicándote a tí esa medicina...
1
Professor #12 Professor
#11 yo creo en los derechos de los humanos y, si los rojos no tienen delitos de sangre o bomba, reinsertarlos en la sociedad enseñándole bolsa y finanzas, y educación empresarial.
0

