La Casa Blanca se atasca en la estrategia para una salida del avispero iraní

Donald Trump tiene que cuadrar el círculo y lo tiene que hacer muy deprisa. La operación Furia Épica, que tenía como objetivo principal decapitar la cúpula dirigente iraní y eliminar sus principales instalaciones militares, pero que no tenía claramente definido el día después, se le complica por momentos. Su ejército quema más de mil millones de dólares al día en armamento, combustible y personal y además de los siete fallecidos ya hay en torno a 140 heridos.

| etiquetas: donald trump , casa blanca , desangramiento , imperio , usa , retirada , iran
#8 omega7767
"mil millones de dólares al día "

toma esa!!!

y mientras "Trump propone recortar $163,000 millones en gastos discrecionales que incluyen educación, salud y vivienda" (2025)
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 ya verás cuando llegue DOGE y recorte cosas superfluas
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ha sido sin querer queriendo...
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Operación Epic Fail.

Pregunta para quien sepa ¿No es motivo suficiente para un impeachment por incapacidad mental?
#5 HangTheRich
#2 para un impeachment necesitaran mayoria en alguna de las camaras (o en las dos, no estoy al tanto de esto) y no la tienen. Ademas, que si sacan a Trump y ponen a un democrata... realmente, que cojones mas nos da? Joe enviaba armas a Israel y ayuda a Gaza, es para mear y no echar gota.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 Que el siguiente presidente va a a ser alguien malvado lo tenemos todos por descontado. Lo que hace falta es que no sea un inconsciente como este que se carga día sí día no la economía mundial.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#7

Como los dos previos. Lo que pasa es que Obama era un encantador de serpientes.
jonolulu #6 jonolulu
Operación Cagada Épica
ombresaco #9 ombresaco
¿Estrate-qué? Me la puedes deletrear?
StuartMcNight #3 StuartMcNight
Estrategia:  media
StuartMcNight #4 StuartMcNight
Seguimiento de la estrategia:  media
