La Casa Blanca se atasca en la estrategia para una salida del avispero iraní

Donald Trump tiene que cuadrar el círculo y lo tiene que hacer muy deprisa. La operación Furia Épica, que tenía como objetivo principal decapitar la cúpula dirigente iraní y eliminar sus principales instalaciones militares, pero que no tenía claramente definido el día después, se le complica por momentos. Su ejército quema más de mil millones de dólares al día en armamento, combustible y personal y además de los siete fallecidos ya hay en torno a 140 heridos.
toma esa!!!
y mientras "Trump propone recortar $163,000 millones en gastos discrecionales que incluyen educación, salud y vivienda" (2025)
Pregunta para quien sepa ¿No es motivo suficiente para un impeachment por incapacidad mental?
Como los dos previos. Lo que pasa es que Obama era un encantador de serpientes.