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El caro error de no devolver un Bizum equivocado: condenado a pagar la multa y a devolver el dinero en El Ejido

El caro error de no devolver un Bizum equivocado: condenado a pagar la multa y a devolver el dinero en El Ejido

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha confirmado que aprovecharse de un despiste bancario ajeno es un delito penal que no queda impune. El tribunal ha ratificado la condena por apropiación indebida a un individuo que recibió una transferencia a través del móvil desde la cuenta de una desconocida y decidió quedarse el dinero en lugar de revertir la operación. Los hechos probados, que ahora adquieren firmeza absoluta, ocurrieron el 19 de mayo de 2025. Aquel día, una mujer se equivocó al teclear o seleccionar el contacto...

| etiquetas: error , devolución , bizum , equivocación , multa
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7 comentarios
6 0 0 K 74 actualidad
smilo #5 smilo *
El problema de esto que ves en Instagram o tiktok cuentas de abogados e incluso de la policía diciendo que es una estafa y que no se devuelva el dinero y luego pasan estás cosas. Si pasa algo de esto se debe devolver el dinero a la persona que te lo ha mandado, que para eso salen las iniciales de la persona antes de hacer el bizum, sino es la misma persona si que puede haber algo raro
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#1 aspirador
OJO: no es lo mismo revertir la operación que enviar una cantidad igual.
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sorrillo #2 sorrillo
#1 El usuario creo que no puede revertir la operación, quizá el banco sí pueda si hay saldo suficiente.

Espero que esta sentencia no fomente estafas.
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#3 Mengüi
#2 Precisamente lo que se recomienda es nunca "devolver" esos Bizums "erróneos" recibidos.
Siempre contactar con la entidad y que lo gestionen ellos.
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insulabarataria #4 insulabarataria *
#1 #2 no se puede revertir un Bizum.
Precisamente hay un tipo de estafa que consiste en hacer eso mismo

www.xataka.com/basics/timo-falso-bizum-error-como-funciona-como-evitar

Edito: ya lo ha dicho #3
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antesdarle #7 antesdarle
#1 envió por error una transferencia a través de la conocida aplicación Bizum por valor de 300 euros al número del acusado. A pesar de ser consciente de que ese dinero no le pertenecía y había llegado a su cuenta sin motivo, el hombre decidió mirar hacia otro lado y no devolvió la cantidad a su legítima propietaria.
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menéame