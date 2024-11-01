El caro error de no devolver un Bizum equivocado: condenado a pagar la multa y a devolver el dinero en El Ejido

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha confirmado que aprovecharse de un despiste bancario ajeno es un delito penal que no queda impune. El tribunal ha ratificado la condena por apropiación indebida a un individuo que recibió una transferencia a través del móvil desde la cuenta de una desconocida y decidió quedarse el dinero en lugar de revertir la operación. Los hechos probados, que ahora adquieren firmeza absoluta, ocurrieron el 19 de mayo de 2025. Aquel día, una mujer se equivocó al teclear o seleccionar el contacto...