edición general
11 meneos
22 clics
Carlos García: “¡Los alemanes de la RDA se sienten engañados por el capitalismo!”

Carlos García: “¡Los alemanes de la RDA se sienten engañados por el capitalismo!”  

El periodista Albert Santin entrevistó a Carlos García Hernández, Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín. Carlos es propietario de la editorial Lola Books, que publica libros en español, alemán e inglés, además de ser autor del libro titulado “Socialismo Fiduciario: la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna”. Durante la entrevista, Carlos habló sobre cómo la burguesía se enriqueció a partir de la destrucción de la RDA y sobre el sistema educativo de Alemania.

| etiquetas: albert santin , carlos garcía hernández , alemania , rda , socialismo
9 2 2 K 96 politica
10 comentarios
9 2 2 K 96 politica
Comentarios destacados:    
#2 Forestalx
Todo lo que les contaron sobre el comunismo, era mentira. Y todo lo que les contaron sobre el capitalismo, era verdad.
7 K 93
Pertinax #4 Pertinax *
Por eso votan a AfD, celosos guardianes de los más profundos principios socialistas. :roll:
3 K 54
Feindesland #7 Feindesland
#4 Yo voy por allí a menudo. Joder con las cosas que se oyen....

:palm:
1 K 32
Alakrán_ #3 Alakrán_
¿Está alojado en un canal de noticias bielorruso de la dictadura Bielorrusia?
Café para los muy cafeteros.
3 K 49
#8 XaviHG *
Entonces por qué Die Linke no saca un 80% allí?
2 K 29
bigmat #10 bigmat
#8 Recordemos los resultados de las últimas elecciones en Alemania.  media
0 K 7
cosmonauta #6 cosmonauta
Radio Belarús..hay que joderse.
1 K 26
trixk4 #9 trixk4
#6 Los fachas añoran el comunismo y los de izquierdas alaban al clero.

Pinta bien. :shit:
0 K 6
Torrezzno #1 Torrezzno *
Que no hubiesen saltado el muro :troll:

Honestamente creo que el sistema actual es mucho mejor que uno donde no tienes libertad, pero que está muy muy lejos de un ideal socialista. La social democracia es 10% socialista, 10% democracia y 80% neoliberalismo
0 K 20
Barney_77 #5 Barney_77
#1 En España hay nostálgicos del franquismo y en Alemania nostálgicos del comunismo. De todo hay en esta vida.
1 K 33

menéame