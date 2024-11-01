Carlos García: “¡Los alemanes de la RDA se sienten engañados por el capitalismo!”  

El periodista Albert Santin entrevistó a Carlos García Hernández, Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín. Carlos es propietario de la editorial Lola Books, que publica libros en español, alemán e inglés, además de ser autor del libro titulado “Socialismo Fiduciario: la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna”. Durante la entrevista, Carlos habló sobre cómo la burguesía se enriqueció a partir de la destrucción de la RDA y sobre el sistema educativo de Alemania.
Honestamente creo que el sistema actual es mucho mejor que uno donde no tienes libertad, pero que está muy muy lejos de un ideal socialista. La social democracia es 10% socialista, 10% democracia y 80% neoliberalismo