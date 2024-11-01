Carlos García: “¡Los alemanes de la RDA se sienten engañados por el capitalismo!”  

El periodista Albert Santin entrevistó a Carlos García Hernández, Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín. Carlos es propietario de la editorial Lola Books, que publica libros en español, alemán e inglés, además de ser autor del libro titulado “Socialismo Fiduciario: la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna”. Durante la entrevista, Carlos habló sobre cómo la burguesía se enriqueció a partir de la destrucción de la RDA y sobre el sistema educativo de Alemania.