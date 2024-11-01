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Carles Puyol, cabeza de cartel de un congreso sobre masculinidad para “hombres confundidos y vacíos”
El evento 'Fearless' se celebrará en México y contará con la participación de diversos ponentes de la machosfera y gurús religiosos
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#5
Maikimaik
Carles Puyol y Jordan Peterson, esto sí que no lo ví venir.
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#2
Enésimo_strike
¿De dónde habrán aprendido ese modelo de negocio?
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#4
Chinchorro
Congresos que se pueden oler.
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#1
bacilo
Menudo aquelarre.
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#3
slimedition
*
Laura y Alberto igual también pueden ir ... seguro que Gorka les da una buena charla ...
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