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Carles Puyol, cabeza de cartel de un congreso sobre masculinidad para “hombres confundidos y vacíos”

Carles Puyol, cabeza de cartel de un congreso sobre masculinidad para “hombres confundidos y vacíos”

El evento 'Fearless' se celebrará en México y contará con la participación de diversos ponentes de la machosfera y gurús religiosos

| etiquetas: masculinidad , miedo a la mujer , futbolistas
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5 comentarios
7 1 1 K 78 actualidad
#5 Maikimaik
Carles Puyol y Jordan Peterson, esto sí que no lo ví venir.
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Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
¿De dónde habrán aprendido ese modelo de negocio?
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Chinchorro #4 Chinchorro
Congresos que se pueden oler.
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bacilo #1 bacilo
Menudo aquelarre.
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#3 slimedition *
Laura y Alberto igual también pueden ir ... seguro que Gorka les da una buena charla ...
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menéame