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Cargar un coche eléctrico en España: una odisea digital que tiene que solucionarse

Cargar un coche eléctrico en España: una odisea digital que tiene que solucionarse

Cargar un coche eléctrico en España es un proceso frustrante por la falta de estandarización entre operadores. Cada red exige su propia app, mapas y métodos de pago, lo que obliga a los usuarios a gestionar múltiples app, precios distintos y fallos frecuentes. Las apps “todo en uno” tampoco resuelven el problema, ya que muestran puntos inactivos o aplican tarifas más altas. La experiencia varía según la marca del coche. Se pide una red más simple, unificada y con pago universal. Una problemática que necesita una solución urgente.

| etiquetas: coche electrico , carga , app
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1 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
#1 HangTheRich
Tiene que solucionarse?? Lo tendran que solucionar los jugadores del mercado que para eso hay libre mercado. Vamos esta es la quintaesencia del libre mercado
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menéame