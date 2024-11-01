edición general
Cardenal Chomali y temas hablados con Kast: “Aborto libre no, de ninguna manera”

El arzobispo de Santiago Fernando Chomali se reunió este miércoles con el presidente electo José Antonio Kast en la denominada “Moneda Chica”. Tras la cita, el sacerdote comentó que con el presidente “nos conocemos de hace mucho tiempo, hablamos de muchos temas”. Consultado por un tema en específico que formó parte de la agenda del gobierno actual, Chomali fue enfático: “Aborto libre no, de ninguna manera, es mi opinión y cada uno tiene su opinión”.

#1 Marisadoro
La libertad avanza?
#2 DenisseJoel
#1 Hacia el precipicio, sí, pero avanza.
woody_alien #5 woody_alien
La única iglesia que ilumina es la que arde. Es mi opinión y cada uno tiene su opinión
Spirito #4 Spirito
Cardenal Chomali:

- Genocidio en Gaza. (Silencio)

- Aborto incluso en peligro vital para la madre y/o grave deformación del feto. (No, de ninguna manera)
#3 pirat *
El aborto no se defiende, se defiende el derecho a este.
menéame