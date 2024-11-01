Cardenal Chomali y temas hablados con Kast: “Aborto libre no, de ninguna manera”

El arzobispo de Santiago Fernando Chomali se reunió este miércoles con el presidente electo José Antonio Kast en la denominada “Moneda Chica”. Tras la cita, el sacerdote comentó que con el presidente “nos conocemos de hace mucho tiempo, hablamos de muchos temas”. Consultado por un tema en específico que formó parte de la agenda del gobierno actual, Chomali fue enfático: “Aborto libre no, de ninguna manera, es mi opinión y cada uno tiene su opinión”.
| etiquetas: cardenal chomali , kast , aborto , chile , extrema derecha
- Genocidio en Gaza. (Silencio)
- Aborto incluso en peligro vital para la madre y/o grave deformación del feto. (No, de ninguna manera)