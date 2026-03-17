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“Cara amable, no se miente”: puerta a puerta para reconquistar al votante de izquierda en Madrid

“Cara amable, no se miente”: puerta a puerta para reconquistar al votante de izquierda en Madrid

Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido para para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes.

| etiquetas: madrid , más madrid , canvassing
7 1 0 K 96 politica
8 comentarios
7 1 0 K 96 politica
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
WTF? ¿En serio no van a hacer más todavía el ridículo la izquierda? Si quiero ir a un mitin o enterarme ya tengo medios. Si vienes a darme la chapa a mi casa muy probablemente te mande a tomar por culo por molestarme.

Programa, programa y programa. El resto es mierda.
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DocendoDiscimus #7 DocendoDiscimus
#2 ¿Los tienes, esos medios? ¿Te llegan los programas? Quizá tu buscas cada uno de los programas de los partidos antes de votar. ¿Cuánta gente crees que lo hace?
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cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 Si no lo hace es su puto problema. Pero ir a casa de alguien a soltar "una chapa" es una idea pésima.

Pero nada, a seguir de victoria en victoria en la izquierda.
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YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
a mí me llaman al telefonillo para "informarme" de las bondades de algún partido político. les dejo pasar y los dejo encerrados en el portal hasta que se persone la policía y levante acta y los identifique por causar molestias y por publicidad no solicitada. voy yo a tocar a su puerta a darles la chapa de que "mira tengo tal propuesta para solucionar tal cosa", no, verdad? lo peor es que lo hacen a sueldo, a costa de tu trabajo... en serio, quién cree que esto es buena idea?…   » ver todo el comentario
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#4 Borgiano
La advertencia esa de "nada de mentir" no queda muy bien precisamente.
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#3 kaos_subversivo
Hasta que no aprendan a hacerlo bien en tiktok...
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nopolar #1 nopolar
Puerta fría, que duro.
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hazardum #6 hazardum
No creo que sea este el camino la verdad, porque solo les harán caso los que ya estén convencidos.

Si la izquierda quiere recuperar parte de la juventud y otros votantes, tiene que recuperar las redes sociales si o si, y no con sermones de lo que esta bien o no, o si no estas de acuerdo con esto eres un puto fascista, o un machista o un racista, etc, si no comunicando las cosas que hace la izquierda por el pueblo y de lo que espera hacer si gobierna.

Un buen ejemplo de un uso adecuado de redes fue cuando Oscar puente en su twitter en vez de enzarzarse en peleas o sermones, empezó a mostrar como se hacían los trabajos de la recuperación de la dana.
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menéame