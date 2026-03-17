“Cara amable, no se miente”: puerta a puerta para reconquistar al votante de izquierda en Madrid

Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido para para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes.