“Cara amable, no se miente”: puerta a puerta para reconquistar al votante de izquierda en Madrid

Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido para para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes.
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Programa, programa y programa. El resto es mierda.
Pero nada, a seguir de victoria en victoria en la izquierda.
Si la izquierda quiere recuperar parte de la juventud y otros votantes, tiene que recuperar las redes sociales si o si, y no con sermones de lo que esta bien o no, o si no estas de acuerdo con esto eres un puto fascista, o un machista o un racista, etc, si no comunicando las cosas que hace la izquierda por el pueblo y de lo que espera hacer si gobierna.
Un buen ejemplo de un uso adecuado de redes fue cuando Oscar puente en su twitter en vez de enzarzarse en peleas o sermones, empezó a mostrar como se hacían los trabajos de la recuperación de la dana.