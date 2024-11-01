Cannabis en la adolescencia: incluso su uso ocasional se vincula a peores notas y ánimo

El uso de cannabis en menores, incluso esporádico, se asocia con un rendimiento escolar más bajo y un mayor malestar emocional, según un estudio en EE UU. Los expertos alertan de que los productos actuales son más potentes y pueden interferir en el desarrollo cerebral, lo que aumenta los riesgos para los jóvenes.
Y si no hubiese probado el alcohol, seguro que mejor
Ademas está demostrado que baja el coeficiente intelectual entre 5 y 10 puntos cuando SE consume en la adolescencia.
Ahora, sí queréis intentar convencer de que el cannabis no tiene efectos adversos eso es simplemente mentira. Los tiene y son permanentes.
Que el tabaco normal y el alcohol son peores y más adictivos? Pues si. ¿Y qué?
Uno de ellos es que puede ser un gatillo de una enfermedad mental preexistente, cosa que el alcohol no lo es.