edición general
4 meneos
3 clics
Cannabis en la adolescencia: incluso su uso ocasional se vincula a peores notas y ánimo

Cannabis en la adolescencia: incluso su uso ocasional se vincula a peores notas y ánimo

El uso de cannabis en menores, incluso esporádico, se asocia con un rendimiento escolar más bajo y un mayor malestar emocional, según un estudio en EE UU. Los expertos alertan de que los productos actuales son más potentes y pueden interferir en el desarrollo cerebral, lo que aumenta los riesgos para los jóvenes.

| etiquetas: cannabis , menores , adolescencia , notas , ánimo
4 0 0 K 44 salud
8 comentarios
4 0 0 K 44 salud
azathothruna #3 azathothruna
Provocar adicciones en tus bullies es una buena medida para luchar contra el bullying
0 K 14
cabobronson #1 cabobronson
Pues a mí la vida no me ha ido mal...

Y si no hubiese probado el alcohol, seguro que mejor
0 K 11
Mediorco #2 Mediorco *
#1 pues yo he conocido a mucha gente que fumaba y después han ido como amuermados por la vida. Como si fueran al relenti y le has afectado mucho en su rendimiento.

Ademas está demostrado que baja el coeficiente intelectual entre 5 y 10 puntos cuando SE consume en la adolescencia.
1 K 20
cabobronson #4 cabobronson
#2 no verás una noticia en navidad contra el alcohol en la vida, y sin embargo, la de vidas que ha truncado
3 K 46
Mediorco #5 Mediorco *
#4 Una cosa no quita la otra. Justificar una cosa con que no se habla de otra cosa, no es ningun tipo de argumento.

Ahora, sí queréis intentar convencer de que el cannabis no tiene efectos adversos eso es simplemente mentira. Los tiene y son permanentes.

Que el tabaco normal y el alcohol son peores y más adictivos? Pues si. ¿Y qué?
1 K 20
Pulgencio #7 Pulgencio
#4 No voy a defender el alcohol, pero se tiene una mirada mucho mas blanda hacia la marihuana y sigue siendo una droga que te puede causar problemas jodidos.

Uno de ellos es que puede ser un gatillo de una enfermedad mental preexistente, cosa que el alcohol no lo es.
0 K 7
azathothruna #6 azathothruna
#2 Seleccion natural funcionando
0 K 14
ThePato #8 ThePato
Sí, el alcohol es la droga que más daño causa pero el artículo habla del cannabis. Los que consumís drogas no deberíais opinar sobre su consumo, no sois objetivos.
0 K 10

menéame