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Canarias rompe la barrera de los 50.000 propietarios con cuatro inmuebles mientras los de uno solo apenas crecen

Los datos del catastro revelan que la multipropiedad es cada vez mayor en el Archipiélago, con un aumento imparable de los dueños de dos, tres, cuatro, cinco y hasta 25 viviendas o locales. La sociedad de rentistas, que antes era más plural, se está concentrando en pocas manos.

| etiquetas: canarias , turismo , especulacion
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 srskiner *
Ibi progresivo. Mucho principio constitucional de progresividad pero el unico tributo progresivo es el irpf.
Obviamente no hay quien gestione un iva progresivo, pero el ibi seria bastante sencillo
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emmett_brown #3 emmett_brown
#2 Y a personas físicas. Que una empresa no pueda ostentar la posesión de una vivienda JAMÁS.
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#5 srskiner
#3 eso tiene unas complejidades legales nada despreciables, lo que yo digo seria tan sencillo como aplicar unos tipos progresivos sobre la.suman del padron del ibi.
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emmett_brown #6 emmett_brown *
#5 Sí, claro. El problema es que te lías a crear de la nada empresas en Panamá, Islas Vírgenes o Bahamas y ese tipo progresivo queda en NADA.

Si es una persona con nombre y apellidos, no se escapa, o que tenga muchos hijos (y divida patrimonio).
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#9 srskiner *
#6 no es tan complicado aplicar a grupos de empresas. Por no hablar de que cualquier dificultad de gestion que empeore la tentabilidad ya haria menos atractivo el inmobiliario español a la especulación, que es de lo que se trata.

Pero es no hacer nada.

El que divida patrimonio tb tiene sus problemas, no lo veo un motivo para no aplicar un ibi progresivo.
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Falk #16 Falk
#3 añadiría que los extranjeros solo pudiesen comprar 1 vivienda si acaso.
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emmett_brown #17 emmett_brown *
#16 Si residen en España 5 años sí (primera residencia del NIE)
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#12 yukatan
#2 progresivo y si puede ser prohibitivo mejor... hay que desincentivar la acumulación de bienes como la vivienda.
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emmett_brown #4 emmett_brown *
Mientras espameas esta web con tus noticias-excusa de comentarios, hay noticias que siguen tu supuesta línea editorial y no votas #0

La cadena CNN denuncia agresiones de militares israelíes a su equipo de reporteros en Cisjordania www.meneame.net/story/cadena-cnn-denuncia-agresiones-militares-israeli

Qué pasa, que si no las meneas tú no valen?
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NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#4 pero esta web no es meneame? no venimos a menear cosas y comentar? Vaya ya queréis liar para que esto no sea esto sino esto sea otra cosa xD xD de verdad jajaja es lamentable el papel

No he visto un meneo! oh atacadme! xD xD es que no puedo que clase de comentarios endogamicos son estos de verdad xD xD
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NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
Mirad como se permite el acoso a usuarios que los tengo contando que he votado y cuando voto persiguiendome por todo meneame

Esto es los fondos de inversión israelíes y hoy soy yo pero mañana vas a ser tú
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
¿Cómo si la derecha en España y cristiana siempre estuvo en contra de esta especulación? Si los canarios a penas encuentran casa pero para los guiris, turistas, expats y demás sí hay? Vaya quien estará haciendo este genocidio cultural

Vamo a ver quien se queda las casas

En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los…   » ver todo el comentario
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emmett_brown #10 emmett_brown *
#_8 #0 Si, si, tú a lo tuyo pero sigues sin menearlo.

Si tú no lo envías se ve que ya no es genocidio.
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emmett_brown #11 emmett_brown
Las 6 y cuarto y el NPC de Menéame #0 todavía no ha meneado esta noticia:

www.meneame.net/story/cadena-cnn-denuncia-agresiones-militares-israeli

Se ve que el genocidio es menor si no es él quien lo menea.
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emmett_brown #13 emmett_brown
Las 6 y media y el autoproclamado mesías de Menéame #0 todavía no ha meneado esta noticia:

www.meneame.net/story/cadena-cnn-denuncia-agresiones-militares-israeli

Se ve que el genocidio es menor si no es él quien lo menea.
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emmett_brown #15 emmett_brown *
#0 #_14 Sí, sí, tú a lo tuyo, pero con este comentario sólo demuestras que el GENOCIDIO te la sopla si no lo abanderas tú. Las 7 menos cuarto y no meneas los abusos de Israel PORQUE NO TE DA LA GANA, porque no lo has meneado tú, hipócrita.
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menéame