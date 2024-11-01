Canarias rompe la barrera de los 50.000 propietarios con cuatro inmuebles mientras los de uno solo apenas crecen

Los datos del catastro revelan que la multipropiedad es cada vez mayor en el Archipiélago, con un aumento imparable de los dueños de dos, tres, cuatro, cinco y hasta 25 viviendas o locales. La sociedad de rentistas, que antes era más plural, se está concentrando en pocas manos.
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Obviamente no hay quien gestione un iva progresivo, pero el ibi seria bastante sencillo
Si es una persona con nombre y apellidos, no se escapa, o que tenga muchos hijos (y divida patrimonio).
Pero es no hacer nada.
El que divida patrimonio tb tiene sus problemas, no lo veo un motivo para no aplicar un ibi progresivo.
La cadena CNN denuncia agresiones de militares israelíes a su equipo de reporteros en Cisjordania www.meneame.net/story/cadena-cnn-denuncia-agresiones-militares-israeli
Qué pasa, que si no las meneas tú no valen?
No he visto un meneo! oh atacadme! es que no puedo que clase de comentarios endogamicos son estos de verdad
Esto es los fondos de inversión israelíes y hoy soy yo pero mañana vas a ser tú
Vamo a ver quien se queda las casas
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los… » ver todo el comentario
Si tú no lo envías se ve que ya no es genocidio.
www.meneame.net/story/cadena-cnn-denuncia-agresiones-militares-israeli
Se ve que el genocidio es menor si no es él quien lo menea.
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Se ve que el genocidio es menor si no es él quien lo menea.