edición general
28 meneos
29 clics
La cadena CNN denuncia agresiones de militares israelíes a su equipo de reporteros en Cisjordania

La cadena CNN denuncia agresiones de militares israelíes a su equipo de reporteros en Cisjordania

El Ejército israelí ha prometido una investigación inmediata sobre el incidente denunciado por el corresponsal de la cadena en Jerusalén, Jeremy Diamond, en sus redes sociales a última hora de este pasado viernes, acompañado de un vídeo de lo sucedido mientras cubrían las consecuencias de un asalto de colonos en la localidad de Tayasir, donde los agresores han terminado instalado un asentamiento considerado ilegal incluso por la propia ley israelí.

| etiquetas: cnn , agresiones , militares , israel , cisjordania
23 5 0 K 355 actualidad
5 comentarios
23 5 0 K 355 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
CNN, esos putos antisemitas enemigos de Israel y partidarios de Hamás y del ala dura de Hezbollah.
4 K 89
makinavaja #2 makinavaja
Ha prometido una investigación inmediata sobre el incidente.... para conocer por qué han dejado vivos a los periodistas... xD xD xD
3 K 62
RoterHahn #4 RoterHahn
Estan desatados los israelíes.
Quieren gaza, Cisjordania y el sur del Líbano.
0 K 13
Asimismov #5 Asimismov
#4 luego querrán el Líbano entero, Síria, Jordania y el Sinaí.
0 K 13
emmett_brown #3 emmett_brown
Las 6 y cuarto y el NPC de Meneame sin menear esta noticia. Por qué será? Se ve que el genocidio es menor si no lo menea él.
0 K 12

menéame