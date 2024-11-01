La cadena CNN denuncia agresiones de militares israelíes a su equipo de reporteros en Cisjordania

El Ejército israelí ha prometido una investigación inmediata sobre el incidente denunciado por el corresponsal de la cadena en Jerusalén, Jeremy Diamond, en sus redes sociales a última hora de este pasado viernes, acompañado de un vídeo de lo sucedido mientras cubrían las consecuencias de un asalto de colonos en la localidad de Tayasir, donde los agresores han terminado instalado un asentamiento considerado ilegal incluso por la propia ley israelí.