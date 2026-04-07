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Canal 13 de Israel activa cuenta regresiva por ultimátum de Trump a Irán y desata criticas

Canal 13 de Israel activa cuenta regresiva por ultimátum de Trump a Irán y desata criticas

También se desataron señalamientos sobre el tono de la cobertura, al considerar que reduce un escenario de posible escalada militar

| etiquetas: israel , canal 13 , irán , trump , crímenes de guerra , cuenta atrás
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6 comentarios
10 2 0 K 131 actualidad
crob #1 crob
al rojo vivo también lo tiene...
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#4 detectordefalacias
#1 Esa absoluta bazofia se sigue emitiendo?
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pitercio #5 pitercio
Miente más que habla, es traidor y pendenciero y ahora resulta que va a ser puntual :troll:
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Connect #3 Connect
Al final Netanyahu se va a cargar al propio Trump por empujarlo a una locura. El israelí está tan cegado, que no está viendo a dónde va esto.

Y ojo, no sea que finalmente se acepte esa tregua de dos semanas, se abra el estrecho de Ormuz, y los israelís vayan a la suya y sigan bombardeando haciendo que Irán vuelva a cerrar el estrecho.
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#2 luckyy
Menudo pueblo elegido de psicópatas
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GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
y cuando llegue a cero y no se cumpla, ¿sigue en negativo o se reinicia?
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menéame