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Canal 13 de Israel activa cuenta regresiva por ultimátum de Trump a Irán y desata criticas
También se desataron señalamientos sobre el tono de la cobertura, al considerar que reduce un escenario de posible escalada militar
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#1
crob
al rojo vivo también lo tiene...
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#4
detectordefalacias
#1
Esa absoluta bazofia se sigue emitiendo?
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#5
pitercio
Miente más que habla, es traidor y pendenciero y ahora resulta que va a ser puntual
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#3
Connect
Al final Netanyahu se va a cargar al propio Trump por empujarlo a una locura. El israelí está tan cegado, que no está viendo a dónde va esto.
Y ojo, no sea que finalmente se acepte esa tregua de dos semanas, se abra el estrecho de Ormuz, y los israelís vayan a la suya y sigan bombardeando haciendo que Irán vuelva a cerrar el estrecho.
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#2
luckyy
Menudo pueblo elegido de psicópatas
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#6
GuerraEsPaz
y cuando llegue a cero y no se cumpla, ¿sigue en negativo o se reinicia?
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Y ojo, no sea que finalmente se acepte esa tregua de dos semanas, se abra el estrecho de Ormuz, y los israelís vayan a la suya y sigan bombardeando haciendo que Irán vuelva a cerrar el estrecho.