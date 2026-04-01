Los canadienses apoyan firmemente que Canadá refuerce sus vínculos económicos y comerciales con la Unión Europea: casi tres de cada cinco están a favor de que Canadá se incorpore a la UE. [Eng]

Esta encuesta ha recabado las opiniones de los canadienses sobre la Unión Europea. Nanos llevó a cabo una encuesta aleatoria híbrida, tanto telefónica como en línea, mediante un marco dual RDD (líneas fijas y móviles), a 1099 canadienses mayores de 18 años, entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2026, como parte de una encuesta ómnibus. El margen de error de esta encuesta es de ±3,0 puntos porcentuales, 19 veces de cada 20. Este estudio fue encargado por Globe and Mail, y la investigación fue realizada por Nanos Research.