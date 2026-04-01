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Los canadienses apoyan firmemente que Canadá refuerce sus vínculos económicos y comerciales con la Unión Europea: casi tres de cada cinco están a favor de que Canadá se incorpore a la UE. [Eng]

Esta encuesta ha recabado las opiniones de los canadienses sobre la Unión Europea. Nanos llevó a cabo una encuesta aleatoria híbrida, tanto telefónica como en línea, mediante un marco dual RDD (líneas fijas y móviles), a 1099 canadienses mayores de 18 años, entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2026, como parte de una encuesta ómnibus. El margen de error de esta encuesta es de ±3,0 puntos porcentuales, 19 veces de cada 20. Este estudio fue encargado por Globe and Mail, y la investigación fue realizada por Nanos Research.

| etiquetas: canadá , ue , encuesta , unión , europa , vínculos , comercio
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Moderdonia #2 Moderdonia *
Me parece muy bien pero si quieres un troleo épico Úrsula Mon der Donia propone incorporar a China a la Unión Europea.
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Mangione #3 Mangione *
#2 Una estrategia seria que vinculase el cinturón Canadá-UE-China cubriría tanto planeta que sería imbatible. Sería la hostia.
Edit: y si, por el camino, abandonásemos la estúpida y vieja estrategia del colonialismo y promoviésemos la creación y asociación a una verdadera unión panafricana. Ya sería game over. Pero para eso hay que echare putas ganas y ser humano y moderno, el resto son tontadas de viejos.
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orangutan #10 orangutan
#3 Mejor una verdadera unión euroasiática.
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Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Entraba a decir justo eso: que para meter a los putos canadienses, mejor meto a los chinos.

En fin, Occidente desnortado, cuesta abajo y sin frenos. Cada día una nueva gilipollez mayor que la anterior.
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orangutan #5 orangutan
#2 Mejor Rusia, que esa al menos si es Europea
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ElBeaver #11 ElBeaver
#5 Rusia no es europea, al igual que Turquía; socialmente se encuentran en las antípodas de lo que significa ser europeo.
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Mangione #8 Mangione
#7 :foreveralone: Yo que zé. No habría visto la otra, pero parece una encuesta diferente, sí.
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#9 DenisseJoel
Lo que las élites europedas se deben estar planteándose es, en vez de asumir que el mundo ya no es unipolar, montar una estructura temporal hasta que las élites de EEUU vuelvan a integrarlas en su sistema.
La verdadera medida de la independencia de la UE y del resto de colonias estadounidenses es en qué medida mejoran sus relaciones con China.
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
Poner Trump, lo vais a matar a disgustos. Con lo buena gente que es
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#12 mancebador
¿Casi 3 de cada 5 no es como decir un poco más del 50%? No me suena a apoyo firme.
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