Los canadienses apoyan firmemente que Canadá refuerce sus vínculos económicos y comerciales con la Unión Europea: casi tres de cada cinco están a favor de que Canadá se incorpore a la UE. [Eng]

Esta encuesta ha recabado las opiniones de los canadienses sobre la Unión Europea. Nanos llevó a cabo una encuesta aleatoria híbrida, tanto telefónica como en línea, mediante un marco dual RDD (líneas fijas y móviles), a 1099 canadienses mayores de 18 años, entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2026, como parte de una encuesta ómnibus. El margen de error de esta encuesta es de ±3,0 puntos porcentuales, 19 veces de cada 20. Este estudio fue encargado por Globe and Mail, y la investigación fue realizada por Nanos Research.
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Edit: y si, por el camino, abandonásemos la estúpida y vieja estrategia del colonialismo y promoviésemos la creación y asociación a una verdadera unión panafricana. Ya sería game over. Pero para eso hay que echare putas ganas y ser humano y moderno, el resto son tontadas de viejos.
En fin, Occidente desnortado, cuesta abajo y sin frenos. Cada día una nueva gilipollez mayor que la anterior.
La verdadera medida de la independencia de la UE y del resto de colonias estadounidenses es en qué medida mejoran sus relaciones con China.