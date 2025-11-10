Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano

El exjefe del Consell considera “valiente y fuerte” la decisión de Mazón y reclama un pacto con Vox que permita agotar la legislatura y preparar la renovación del partido. “Sé perfectamente lo que tiene que estar pasando”, ha dicho en alusión al ya expresident, a quien ha deseado “lo mejor en el futuro” y ha animado a centrarse en la defensa de su “honorabilidad y el trabajo realizado”.
| etiquetas: mazon , camps , vos , pp
Y eso pasa por tratarlos como si fueran útiles y ponerles prebendas y sueldo vitalicio.
A algunos os engañan porque queréis ser engañados. Al resto no, le llamamos lo que es.
Te lo digo con palabras que puedas entender: me parece lamentable que Camps quiera volver a presentarse; me parece más lamentable aún que pueda ganar porque el pesoe es más lamentable.