Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano

El exjefe del Consell considera “valiente y fuerte” la decisión de Mazón y reclama un pacto con Vox que permita agotar la legislatura y preparar la renovación del partido. “Sé perfectamente lo que tiene que estar pasando”, ha dicho en alusión al ya expresident, a quien ha deseado “lo mejor en el futuro” y ha animado a centrarse en la defensa de su “honorabilidad y el trabajo realizado”.