edición general
8 meneos
9 clics
Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano

Camps se postula de nuevo para liderar el PP valenciano

El exjefe del Consell considera “valiente y fuerte” la decisión de Mazón y reclama un pacto con Vox que permita agotar la legislatura y preparar la renovación del partido. “Sé perfectamente lo que tiene que estar pasando”, ha dicho en alusión al ya expresident, a quien ha deseado “lo mejor en el futuro” y ha animado a centrarse en la defensa de su “honorabilidad y el trabajo realizado”.

| etiquetas: mazon , camps , vos , pp
6 2 0 K 77 politica
20 comentarios
6 2 0 K 77 politica
Comentarios destacados:    
#1 casicasi
Éramos pocos y parió la abuela.
6 K 69
sotillo #7 sotillo
#1 Otra de fórmula 1 y esta vez con “Los Sainz “
1 K 21
makinavaja #8 makinavaja
La caspa de toda la vida vuelve...
2 K 31
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Ha olido sobres de la reconstrucción
2 K 30
Apotropeo #10 Apotropeo *
Me parece muy bien, para que vas a buscar aficionados si tienes medallistas olímpicos en el arte.
:troll:
2 K 28
powernergia #9 powernergia
O si no Zaplana, total, le van a votar igual.
1 K 24
#12 Samaritan
Su sastre se está frotando las manos.
1 K 20
#5 mam23
no sabeis apreciar a un presidente al le quedan bien los trajes
1 K 20
Mimaus #11 Mimaus
Y esto señores es el PP, un nido de corruptos e incompetentes sin vergüenza ni conciencia alguna.
Y eso pasa por tratarlos como si fueran útiles y ponerles prebendas y sueldo vitalicio.
1 K 20
#4 tomeu
Sería gracioso, no?. Menuda estokada :troll:
0 K 20
#20 mrM4
#4 O le buscan un retiro dorado en el PP o Mazón se presenta como cabeza de cartel por VOX en la próximas autonómicas.
0 K 11
toshiro #2 toshiro
Jajajaja si por favor
1 K 14
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
Un proyecto nuevo e ilusionante.
0 K 13
#3 Quillotro
Vuelveeeee, a casa vuelveeeeee... por Navidáaaaaaaaa
0 K 10
Gandark_S1rk #19 Gandark_S1rk
que saquen a rita!
0 K 10
Andreham #15 Andreham
Si les funciona, volvemos a tener a Botella en Madrid y a Aznar de presidente.
0 K 8
#17 Vespas
En qué estado tiene que estar el PP valenciano para que esta sea su propuesta. xD.
0 K 7
#14 Martillo_de_Herejes *
Si no recuerdo mal, a este tipo sólo se le ha condenado aquí... Por otro lado, qué triste que el pepé valenciano no tenga a nadie mejor para sustituir al hijoputa de Mazón. Qué tristeza, y qué amarga risa dará cuando vuelva a ganar al pesoe, porque lo que tiene este es para darles de comer aparte, también.
0 K 6
Andreham #16 Andreham
#14 A este tipo le ha pasado como al que salió de la cárcel por estar casi muerto y el que sacó a bolsa una empresa que simplemente le fue mal o el que se durmió en la cama con todo atado y bien atado.

A algunos os engañan porque queréis ser engañados. Al resto no, le llamamos lo que es.
0 K 8
#18 Martillo_de_Herejes
#16 ¿Has asimilado mi comentario? ¿Con qué te has quedado?

Te lo digo con palabras que puedas entender: me parece lamentable que Camps quiera volver a presentarse; me parece más lamentable aún que pueda ganar porque el pesoe es más lamentable.
0 K 6

menéame