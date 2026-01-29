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El camión diésel también tiene los días contados: ya se vende más de 10.000 camiones eléctricos al año en Europa. Volvo, Mercedes, Renault y MAN pelean por la corona

El camión diésel también tiene los días contados: ya se vende más de 10.000 camiones eléctricos al año en Europa. Volvo, Mercedes, Renault y MAN pelean por la corona

Las ventas de camiones eléctricos pesados marcan un punto de inflexión en el transporte pesado. Aunque el diésel sigue dominando, fabricantes como Volvo, Mercedes, Renault, MAN y Scania compiten con modelos que alcanzan hasta 700 km de autonomía. La electrificación empieza a ser rentable gracias a menores costes operativos y ventajas fiscales. El gran obstáculo es la infraestructura: se necesitan cargadores ultrarrápidos y más potencia en polígonos. Aun así, el camión eléctrico se consolida como una amenaza real al diésel.

| etiquetas: camiones , electricos , diesel
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7 comentarios
16 2 2 K 176 actualidad
#1 tropezon *
Buenas noticias, el transporte pesado mueve el 77% de las mercancías por carretera.
Si encima lo combináramos con transporte por ferrocarril, ya lo bordábamos.
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reithor #2 reithor
#1 pues si, son buenas noticias. Sobre el ferrocarril, pues ya se usaba en el SXIX y SXX...
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manzitor #4 manzitor
Se estima que en Europa hay más de 6 millones de camiones diésel, pero tienen los días contados porque se venden 10k al año, ya. El tren, el gran olvidado es el tren.
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KoLoRo #5 KoLoRo *
#4 A eso entraba... dias contados... xD xD xD

Que sensacionalista ni sensacionalisto!
1 K 19
#6 HangTheRich
#4 a este paso de 10k por año solo harian falta 600 años para llegar a 6 millones.


(Me queda claro que no es lineal, solo lo puse para dimensionar)
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Priorat #7 Priorat
#4 Si, es verdad. Hubo un año en que se vendían 10.000 móviles al año en Europa.
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menéame