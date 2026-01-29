El camión diésel también tiene los días contados: ya se vende más de 10.000 camiones eléctricos al año en Europa. Volvo, Mercedes, Renault y MAN pelean por la corona

Las ventas de camiones eléctricos pesados marcan un punto de inflexión en el transporte pesado. Aunque el diésel sigue dominando, fabricantes como Volvo, Mercedes, Renault, MAN y Scania compiten con modelos que alcanzan hasta 700 km de autonomía. La electrificación empieza a ser rentable gracias a menores costes operativos y ventajas fiscales. El gran obstáculo es la infraestructura: se necesitan cargadores ultrarrápidos y más potencia en polígonos. Aun así, el camión eléctrico se consolida como una amenaza real al diésel.