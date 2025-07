Un camarero de Asturias relata un momento indignante vivido con un cliente extranjero: «Para mear y no echar gota»

El hostelero asegura que el cliente, que no hablaba español, se dirigió a él con unas formas «terroríficas» Si voy a Inglaterra tengo que saber inglés, si voy a Francia tengo que saber a francés, si voy a Alemania tengo que saber alemán. ¿Pero vosotros venís aquí y no tenéis que saber español?», esta es la pregunta que se plantea el camarero de un restaurante en Asturias tras sufrir una indignante situación con unos clientes extranjeros. Todo comenzaba cuando el hostelero se disponía a atender a una pareja extranjera que no hablaba español....