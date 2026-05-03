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Una cámara de Belas Artes exculpa a un joven de A Coruña denunciado por violación

Las grabaciones demuestran que la víctima mintió y las relaciones fueron consentidas

| etiquetas: falsa denuncia , violación , inocente
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13 comentarios
17 3 5 K 43 actualidad
tranki #2 tranki
No se puede leer ni en modo lectura
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josde #12 josde
#2 Yo en cambio lectura lo leo perfectamente desde Firefox.
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GeneWilder #5 GeneWilder *
Otra que ha querido aprovechar la asimetría legal entre hombres y mujeres para poner el contador de su reputación a cero, aún a costa de arruinar la vida de un hombre inocente.
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Deviance #9 Deviance
#5 Pues caña con ella.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
suerte que tuvo que existieran las camaras y pudieran usarlas, sino la vida arruinada para siempre
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Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#10 Es un comentario para gente con velas.
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shinjikari #8 shinjikari
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Pues otra con muro de pago. Y acabará en portada y todo...
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josde #13 josde
#8 Cambio modo lectura y se lee perfectamente.
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#1 MPR
#0 ¿la cámara estaba a dos "belas" ?
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
#1 "Belas Artes" es "Bellas Artes" en gallego e intuyo que sera el edificio de la universidad (de Belas Artes) o de algun museo.

(aclaracion por si acaso)
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themarquesito #6 themarquesito
#4 Es el Museo de Bellas Artes, en Coruña no hay facultad de BB.AA
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Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 No estaba seguro de si habia universidad (ni siquiera se si la habra en Santiago) por eso tambien di la opcion del museo.
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#10 encurtido
#4 "Belas Artes" es "Bellas Artes" en gallego

Gracias, nunca lo hubiera sospechado.
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menéame