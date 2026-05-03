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Una cámara de Belas Artes exculpa a un joven de A Coruña denunciado por violación
Las grabaciones demuestran que la víctima mintió y las relaciones fueron consentidas
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:
falsa denuncia
,
violación
,
inocente
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#2
tranki
No se puede leer ni en modo lectura
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#12
josde
#2
Yo en cambio lectura lo leo perfectamente desde Firefox.
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#5
GeneWilder
*
Otra que ha querido aprovechar la asimetría legal entre hombres y mujeres para poner el contador de su reputación a cero, aún a costa de arruinar la vida de un hombre inocente.
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#9
Deviance
#5
Pues caña con ella.
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#3
CharlesBrowson
suerte que tuvo que existieran las camaras y pudieran usarlas, sino la vida arruinada para siempre
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#11
Atusateelpelo
*
#10
Es un comentario para gente con velas.
0
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#8
shinjikari
Contenido exclusivo para suscriptores
Pues otra con muro de pago. Y acabará en portada y todo...
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11
#13
josde
#8
Cambio modo lectura y se lee perfectamente.
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#1
MPR
#0
¿la cámara estaba a dos "belas" ?
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#4
Atusateelpelo
*
#1
"Belas Artes" es "Bellas Artes" en gallego e intuyo que sera el edificio de la universidad (de Belas Artes) o de algun museo.
(aclaracion por si acaso)
1
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#6
themarquesito
#4
Es el Museo de Bellas Artes, en Coruña no hay facultad de BB.AA
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#7
Atusateelpelo
#6
No estaba seguro de si habia universidad (ni siquiera se si la habra en Santiago) por eso tambien di la opcion del museo.
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#10
encurtido
#4
"Belas Artes" es "Bellas Artes" en gallego
Gracias, nunca lo hubiera sospechado.
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13
comentarios)
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Pues otra con muro de pago. Y acabará en portada y todo...
(aclaracion por si acaso)
Gracias, nunca lo hubiera sospechado.