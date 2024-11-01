Cae una trama de trabajadores de empresas de mantenimiento que robaron toneladas de material ferroviario

La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al robo y posterior venta de material ferroviario, formada por cuatro trabajadores de empresas subcontratadas del mantenimiento de las vías. La Operación Ferratum, desarrollada por el Equipo ROCA de Vinaròs de la Guardia Civil, ha intervenido 30 toneladas del botín conseguido en un tramo del tendido del ferrocarril que une con Torreblanca. Se apropiaban de cableado de cobre, tramos de vía, tornillería y otros elementos pertenecientes a las infraestructuras ferroviarias.