edición general
19 meneos
42 clics
Cae una trama de trabajadores de empresas de mantenimiento que robaron toneladas de material ferroviario

Cae una trama de trabajadores de empresas de mantenimiento que robaron toneladas de material ferroviario

La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al robo y posterior venta de material ferroviario, formada por cuatro trabajadores de empresas subcontratadas del mantenimiento de las vías. La Operación Ferratum, desarrollada por el Equipo ROCA de Vinaròs de la Guardia Civil, ha intervenido 30 toneladas del botín conseguido en un tramo del tendido del ferrocarril que une con Torreblanca. Se apropiaban de cableado de cobre, tramos de vía, tornillería y otros elementos pertenecientes a las infraestructuras ferroviarias.

| etiquetas: material ferroviario , adif , robo , cobre , ferratum
16 3 1 K 275 actualidad
10 comentarios
16 3 1 K 275 actualidad
Kantinero #5 Kantinero
www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-desarticulada-trama-ac
Aqui dice que consiguieron 15.000€
Para mi la cuestión es más bien si lo que vendían era el material nuevo o el material viejo que había sido sustituido
1 K 21
estemenda #6 estemenda *
#5 Pues mover todo eso por 15mil pavos no debe llegar ni al salario mínimo xD
0 K 12
woody_alien #7 woody_alien
#5 Lo que se ve en la foto son trozos serrados y retirados, las vías nuevas son mucho mas largas. Se quedaban el material viejo.
0 K 12
Kantinero #9 Kantinero
#7 La foto nada tiene que ver, el material de valor es el cobre y la tornillería de acero
0 K 11
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Entre 4 ganan el smi y sin cotizar... wow
0 K 11
alfema #2 alfema *
Me sale muro de pago, en modo lectura sólo puedo leer:

"La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al robo y posterior venta de material ferroviario, formada por cuatro trabajadores de empresas subcontratadas del mantenimiento de las vías. Hay cuatro detenidos que se han lucrado con al menos 15.000 euros ... desde finales de 2024."

Salen más opciones buscando en duckduckgo.com/?t=lm&q=robo+material+ferroviario&ia=web
0 K 10
BenitoCameIa #1 BenitoCameIa
Han dicho algo sobre la etnia o procedencia geográfica de los sospechosos?
0 K 6
#3 luckyy
#1 creo que son blancos de Génova 13
0 K 8
BenitoCameIa #4 BenitoCameIa
#3 pregunto que si han dicho algo en la noticia, no lo que tú creas, atontao!
3 K 13
Eirene #8 Eirene
#4 Eran de la etnia trabajadores de la empresa.
1 K 18

menéame