Cae una trama de trabajadores de empresas de mantenimiento que robaron toneladas de material ferroviario

La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al robo y posterior venta de material ferroviario, formada por cuatro trabajadores de empresas subcontratadas del mantenimiento de las vías. La Operación Ferratum, desarrollada por el Equipo ROCA de Vinaròs de la Guardia Civil, ha intervenido 30 toneladas del botín conseguido en un tramo del tendido del ferrocarril que une con Torreblanca. Se apropiaban de cableado de cobre, tramos de vía, tornillería y otros elementos pertenecientes a las infraestructuras ferroviarias.
| etiquetas: material ferroviario , adif , robo , cobre , ferratum
Aqui dice que consiguieron 15.000€
Para mi la cuestión es más bien si lo que vendían era el material nuevo o el material viejo que había sido sustituido
"La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al robo y posterior venta de material ferroviario, formada por cuatro trabajadores de empresas subcontratadas del mantenimiento de las vías. Hay cuatro detenidos que se han lucrado con al menos 15.000 euros ... desde finales de 2024."
