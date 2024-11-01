·
La cadena de errores de Endesa. «Estos ciberataques son un problema de madurez tecnológica»
Ayer la empresa energética dio a conocer que un ciberataque provocó el robo de nombres, DNI e incluso números de cuentas bancarias de sus clientes. ¿Qué han hecho mal?
actualidad
#3
security_incident
Y los usuarios como damnificados no tenemos derecho a una indemnización?
2
K
43
#5
Robus
#3
deberían hacerse responsable de cualquier ciberestafa que recibieseis en los próximos 5 años o así.
2
K
31
#6
ombresaco
#3
...y mejor todavía cuando se filtran datos de una empresa con la que ya no tienes contrato
1
K
27
#7
sorecer
#3
Alguien comentó la idea que las multas de la AEPD a las empresas, se repartiesen con un 20% para el denunciante. Anonimamente, yo sé que se estan haciendo las cosas mal, lo veo, lo denuncio y al final si sancionan lo cobro. A muchos jerifaltes del IBEX35 les daría un infarto porque saben las mierdas que hay detras y esto te hablo ya hace 10 años..
Hace un tiempo en un alquiler de coches, la persona estaba cogiendo mis datos, apuntando mi tarjeta, dejando los papeles encima de la mesa donde…
» ver todo el comentario
0
K
10
#9
smilo
#3
si, te subirán la factura para invertir en más seguridad que nunca se implementará, pero la factura estará subida
0
K
12
#1
sleep_timer
¿Subcontratas de recontratas en informática?
¿Alomojó?
1
K
22
#8
cederrón
#1
si hubieran contratado al del gorro esto no hubiera pasado
0
K
17
#2
taSanás
Artículo que lo dice absolutamente nada, todo suposiciones aplicables a cualquier fuga de datos.
1
K
16
#4
lotomorcillo
Trabajé hasta hace muy poco con Endesa. Las subcontratas no tienen en su poder las cuentas de los clientes. Siempre acceden a ellas, si es necesario, usando una webapp bajo una conexión VPN.
Que no asegura nada, se podría llegar a hackear.
Pero de base el artículo no dice del todo la verdad
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
