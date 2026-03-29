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Cada trabajador genera 262.730 euros de media al año, pero solo recibe 39.900
Un informe revela que por cada euro de salario, cada trabajador produce 6,6 euros de ingreso a su patrón, mientras la productividad sigue creciendo.
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productividad
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españa
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trabajo
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3
K
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politica
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politica
Comentarios destacados:
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relacionadas
#16
Atusateelpelo
*
Comentarios (los que no tengo ignorados, claro) demostrando ignorancia financiera.
Algunos leen el titular y entradilla y conspiracion!!!!
La misma entradilla lo dice:
"cada trabajador produce 6,6 euros de
ingreso
a su patrón"
El ingreso no es lo mismo que el beneficio. El ingreso es la cantidad por la que se vende un bien. Esa cifra incluye desde el costo laboral hasta un % de beneficio pasando por los costes de materia prima o energia (por mencionar alguno, que no…
» ver todo el comentario
2
K
42
#5
vicus.
*
La plusvalía, siempre, siempre, se lleva la perra gorda el empresario, que vivie a cuenta del que genera riqueza, que es el trabajador, mientras lo único que hace el patrón es acumular dicha riqueza y especular con ella, invirtiendo el capital, general mente en paraisos fiscales en el extranjero para no pagar impuestos, no contribuyendo con el país al que pertenece.
1
K
30
#9
NPCMeneaMePersigue
#5
y como es posible que sea el empresario en España, Italia y el sur de Europa mientras en el norte sí aumentan los salarios?
Como es posible que en
#1
cuento que en estos mismos países sea imposible acceder a un a vivienda porque se la quedan los israelíes?
Que clase de pacto epstein hay?
1
K
9
#10
vicus.
#9
Como es posible?. Pues porque tenemos a los empresrios más hijo putas de todo el continente y los sindicatos mas arrastrados.
0
K
20
#13
NPCMeneaMePersigue
#10
Vaya casualmente pasa bastante en el sur de europa y no en el norte y asi los del norte van al sur porque es barato y en el sur vemos en
#1
que las casas las controla israel... casualmente todo eh
Incluso vemos a Mazon decir que la comunidad valenciana será turistica o no será y cuando hay que decidir entre vivir o morir, nos asesinan a cientos para que los turistas consuman, todo casualmente xq aquí el empresario mal arriba bien y asi tiurismo muerte, pobreza, especulacion...
Vaya pero si parece un pacto epstein esto, si hasta aznar estaba en esos papeles
0
K
18
#6
Andreham
Lo que el trabajador produce al estado vuelve al trabajador.
Lo que el trabajador produce al empresaurio, se va a Panamá.
Esto va para
#_3
que no le gustan las verdades.
2
K
28
#34
astur365_628eed2f50e0f
Solo recibe 30.000 por culpa de los impuestos
1
K
20
#18
aPedirAlMetro
*
#12
"Y eso que yo hago historia una vez tras otr"
Historia de la vergüenza ajena, y el ego fuera de control
No se puede ser mas lamentable
"adjunto meneos en los que Israel copa la vivienda en Portugal, en Grecia en Valencia y ahora es todos"
Aportas 3 enlaces de los cuales
solo funciona uno
, y es un articulo
escrito por ti,
basado en
un Tweet
de un random
1
K
19
#21
NPCMeneaMePersigue
*
#18
jajaja te molesta el ego de alguien en internet? jajaja veis como pagan a la gente los fondos de inversión sino a quien cojones le molesta el ego de otro en internet y no sigue scrolleando? a los soldados bots de la elite... que por eso persiguen
jajajajaaj si es que argumentacion nula de verdad os delatais todo el rato
Te van a sustituir por ChatGPT pronto eh
0
K
18
#22
aPedirAlMetro
*
#21
Estoy seguro que en tu cabeza, todas estas mierdas que escribes, tienen mucho sentido, y te ves a ti mismo como un puto genio y ua especie de ser visionario... pero creeme, para el resto de los mortales, eres un personaje ridiculo y desequilibrado.
Eres incapaz de escribir tres palabras, sin causar en el lector, la sensación de olor a plástico quemado (el de tu cableado). Háztelo mirar.
0
K
9
#23
NPCMeneaMePersigue
*
#22
Pero te fijas y te sabes la gente que comenta en internet? estoy seguro que te crees que ese es un buen argumento pero a nadie le importamos nadie, nadie sabe aquí quien es el otro, la gente viene menea, comenta no se dedica a perseguir gente.
Perseguir es de ridiculo y desequilibrado. Yo vengo haciendo lo mio 20 años aquí y nada sin problemas hasta que me queje de que matasen 230 personas en valencia desde entonces persecucion, vaya vaya...
El olor a [censored] quemado es bastante peor que el del plastico quemado
0
K
18
#26
aPedirAlMetro
*
#23
Que si que si, que te persiguen los pederastas...
@admin
@eirene
por su propio bien... yo os sugeriria hacer algo
0
K
9
#27
NPCMeneaMePersigue
#26
y para demostrar que no te tengo persiguiendome por cada meneo con dierentes cuentas
0
K
18
#33
NPCMeneaMePersigue
#30
Ostras hay una tradicion de alzarse contra el mal que dura toda la historia de la humanidad y a ti te molesta y yo soy el que esta mal? es decir algo se hace siempre y ahora os molesta? eso no es muy cristiano ni español, las bestias inhumanas sí deberíais estar encerradas, aix bicho animal, enga tira pa la cueva de la que nunca debiste salir
0
K
18
#14
NPCMeneaMePersigue
Fijaros como yo reclamo el pacto epstein y otros comentarios es la plusvalía jaja se desvía la atencion de este pacto de los epsteins a es el empresario jeje
0
K
18
#31
NPCMeneaMePersigue
#28
llevo 20 años aquí y nunca he contado los comentarios de nadie, me dedico a crear contenido caballero es usted de los pocos que le molesta que alguien aporte en un sitio de noticias y comentarios
Es que la argumentacion es absurda
0
K
18
#32
NPCMeneaMePersigue
#29
Y como te molesta que alguien que aporta y hace el bien? ahhhhh ahmigo ya se con quien vas vas con los que meto en la carcel y hago el boycott jejeje
Un honor, gracias, otra medalla mas, sonriendo hoy seré feliz
0
K
18
#11
NPCMeneaMePersigue
#8
Lo exagerado es lo bueno que soy, que metí a Rodrigo Rato en la carcel, inicié el boycott a Israel y ahora despues de 20 años aqui haciendo historia derrepente cambiais de ser de izquierdas a defender a la elite es exagerado el cambio se nota la financiación de los fondos de inversión israelíes y estadounidenses
0
K
18
#29
aPedirAlMetro
*
#11
"metí a Rodrigo Rato en la carcel, inicié el boycott a Israel"
Te has olvidado de mencionar cuándo fuiste el primer humano en poner un pie sobre la Luna, o cuando descubriste la penicilina. Ah, y cuándo mataste a Hitler con tus propias manos!
0
K
9
#20
emmett_brown
*
Errónea por lo que dice
#_16
.
Que aparte no sé por qué me tiene ignorado.
0
K
12
#3
YSiguesLeyendo
*
pero la plusvalía no existe, no? son los padres o qué? luego que si los esclavos y tontos son los autónomos y no los trabajadores por cuenta ajena... en fin! por cierto, estaría bien averiguar cuánto produce cada trabajador al Estado, porque esto es como lo de a quién quieres más, a mamá o a papá... al capital o al Estado, cuando los dos se basan en extraer del trabajador una riqueza que no es suya porque no la generan. de nada! (no, en este medio de 'Diario Socialista' no van a contar nunca eso, sólo quieren sustituir al capital por el Estado, pero la explotación seguiría igual)
3
K
8
#24
Andreham
Vaya puto hilo.
Entre el spameador con su monotema, el otro con lo de los hijos, otros admitiendo que tienen en ignore a medio meneame...
Si este hilo no es una muestra de por qué el debate del ignore es estéril hasta que lo arreglen, y de que debería de haber un debate para el spam de microblogging yo ya no sé
0
K
8
#25
NPCMeneaMePersigue
#24
Spameador? llevo 20 años haciendo aqui lo de siempre, ahora este ultimo año que señalo que nos matan para los turistas ahora soy spameador? vaya y te dedicas a saber lo que comento? que clase de persona le molesta que nos quejemos de especulacion, muerte destruccion, pactos de la elite? Si aqui siempre nos quejamos en 20 años, como habeis cambiado? ahora es spam lo que llevo haciendo 20 años?
Vaya los fondos de inversion israelies no les gusta que señalemos a los fondos de inversion israelies que mataron 230 personas en valencia, nos tiran del barrio, nos impiden la tradicion de comprar a agricultores... jejeje
Cristianos alzaos contra el mal como hicimos durante milenios
0
K
18
#28
Andreham
#25
Caballero, hay 25 comentarios y 12 son suyos.
0
K
8
#30
aPedirAlMetro
#25
"Cristianos alzaos contra el mal como hicimos durante milenios"
Pues si, estas para que te encierren, pero que ya mismo.
0
K
9
#15
BoosterFelix
El problema es que siempre perdéis de vista la dimensión cultural, cosa que no debéis hacer, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea…
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1
K
2
#1
NPCMeneaMePersigue
*
Que clase de pacto epstein hay para que con la subida de productivdad, los salarios reales estén congelados 30 años y no podamos comprar una casa?
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
Adivinad quién está detrás de que seamos pobres para servir a los guiris, turistas, expats y demas?
Adivinad porque los salarios no crecen en desde los 90 y justo desde entonces PP y PSOE dejaron de construir vivienda de proteccion oficial en todas partes creando así escasez y aumentos de precios?
Pacto epstein
3
K
-14
#2
aPedirAlMetro
*
#1
.Hay algo para ti, que no sea una conspiracion judeo-masonica judeo-masónica?
La verdad es que a veces traes envíos interesantes, pero es abrir tu la boca y... dios... vergüenza ajena...
5
K
64
#4
NPCMeneaMePersigue
*
#2
Ya llegaron a desviar la atención
al servicio de los fondos de inversión israelíes y con invent para ataacarme otra vez incumpliendo las normas del sitio de acoso.
Yo no he hecho ningún comentario NUNCA de los masones
www.meneame.net/search?u=NPCMeneaMePersigue&w=comments&q=mason
. Creo que una vez envié una noticia y mas a broma que en serio, no sé nada de ellos.
Ahora si los israelíes tienen unos archivos de epstein y especulan con la vivienda, esto que tiene de…
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1
K
9
#7
aPedirAlMetro
*
#4
"Yo no he hecho ningún comentario NUNCA de los masones"
No pensaba que iba a tener que explicarte que he usado lo de "conspiracion judeo-masónica" como expresión, no en su término literal.
"Ahora si los israelíes tienen unos archivos de epstein y especulan con la vivienda, esto que tiene de conspiracion?"
Especula con la vivienda todo el mundo, hasta Paca, tu vecina, seguramente.
"Si te da vergüenza quejarse de los archivos de una elite
…
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0
K
9
#12
NPCMeneaMePersigue
*
#7
Deja de enmierdar? pero si eres tu el que cambia el tema del meneo a señalar a los usuarios y perseguirlos con mentiras violando las normas del sitio contra el acoso. Porque no conviene que señalemos a la elite y hay que hablar del usuario de internet que señala a la elite... cuando aquí siempre nos hemos quejado de los de arriba. ¿Qué cambio?
Especula todo el mundo? que dices ya estas defendiendo a los especuladores israelies que tiran a los trabajadores de su casa? que dices? te vendiste…
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1
K
9
#8
DayOfTheTentacle
#2
es exagerado...
0
K
9
#19
NPCMeneaMePersigue
#2
A mi si alguien me da vergüenza ajena sus comentarios sigo haciendo scroll, no me dedico todo el día siempre a perseguirlo aqui en reddit, no hago esa cacería... que no es que te de verguenza ajena, eso es mentira, te dinero por eso se me persigue.
Que digamos las cosas... no es vergüenza, es la elite defendiendose de los de abajo. Eso sí es vergüenza, pero vamos que no me voy a dedicar a perseguirte tranquilo, sigue a lo tuyo yo a lo mio y ya está nada grave
0
K
18
#17
NPCMeneaMePersigue
#1
Viendo que los bots financiados por fondos de inversion israelíes me votan negativo y me tiran y cambian de tema, pues es que tengo razón evidentemente es un pacto epstein de la elite contra nosotros
0
K
18
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comentarios)
menéame
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Algunos leen el titular y entradilla y conspiracion!!!!
La misma entradilla lo dice: "cada trabajador produce 6,6 euros de ingreso a su patrón"
El ingreso no es lo mismo que el beneficio. El ingreso es la cantidad por la que se vende un bien. Esa cifra incluye desde el costo laboral hasta un % de beneficio pasando por los costes de materia prima o energia (por mencionar alguno, que no… » ver todo el comentario
Como es posible que en #1 cuento que en estos mismos países sea imposible acceder a un a vivienda porque se la quedan los israelíes?
Que clase de pacto epstein hay?
Incluso vemos a Mazon decir que la comunidad valenciana será turistica o no será y cuando hay que decidir entre vivir o morir, nos asesinan a cientos para que los turistas consuman, todo casualmente xq aquí el empresario mal arriba bien y asi tiurismo muerte, pobreza, especulacion...
Vaya pero si parece un pacto epstein esto, si hasta aznar estaba en esos papeles
Lo que el trabajador produce al empresaurio, se va a Panamá.
Esto va para #_3 que no le gustan las verdades.
Historia de la vergüenza ajena, y el ego fuera de control
No se puede ser mas lamentable
"adjunto meneos en los que Israel copa la vivienda en Portugal, en Grecia en Valencia y ahora es todos"
Aportas 3 enlaces de los cuales solo funciona uno, y es un articulo escrito por ti, basado en un Tweet de un random
jajajajaaj si es que argumentacion nula de verdad os delatais todo el rato
Te van a sustituir por ChatGPT pronto eh
Eres incapaz de escribir tres palabras, sin causar en el lector, la sensación de olor a plástico quemado (el de tu cableado). Háztelo mirar.
Perseguir es de ridiculo y desequilibrado. Yo vengo haciendo lo mio 20 años aquí y nada sin problemas hasta que me queje de que matasen 230 personas en valencia desde entonces persecucion, vaya vaya...
El olor a [censored] quemado es bastante peor que el del plastico quemado
@admin @eirene por su propio bien... yo os sugeriria hacer algo
Es que la argumentacion es absurda
Un honor, gracias, otra medalla mas, sonriendo hoy seré feliz
Te has olvidado de mencionar cuándo fuiste el primer humano en poner un pie sobre la Luna, o cuando descubriste la penicilina. Ah, y cuándo mataste a Hitler con tus propias manos!
Que aparte no sé por qué me tiene ignorado.
Entre el spameador con su monotema, el otro con lo de los hijos, otros admitiendo que tienen en ignore a medio meneame...
Si este hilo no es una muestra de por qué el debate del ignore es estéril hasta que lo arreglen, y de que debería de haber un debate para el spam de microblogging yo ya no sé
Vaya los fondos de inversion israelies no les gusta que señalemos a los fondos de inversion israelies que mataron 230 personas en valencia, nos tiran del barrio, nos impiden la tradicion de comprar a agricultores... jejeje
Cristianos alzaos contra el mal como hicimos durante milenios
Pues si, estas para que te encierren, pero que ya mismo.
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea… » ver todo el comentario
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
Adivinad quién está detrás de que seamos pobres para servir a los guiris, turistas, expats y demas?
Adivinad porque los salarios no crecen en desde los 90 y justo desde entonces PP y PSOE dejaron de construir vivienda de proteccion oficial en todas partes creando así escasez y aumentos de precios?
Pacto epstein
La verdad es que a veces traes envíos interesantes, pero es abrir tu la boca y... dios... vergüenza ajena...
Yo no he hecho ningún comentario NUNCA de los masones www.meneame.net/search?u=NPCMeneaMePersigue&w=comments&q=mason . Creo que una vez envié una noticia y mas a broma que en serio, no sé nada de ellos.
Ahora si los israelíes tienen unos archivos de epstein y especulan con la vivienda, esto que tiene de… » ver todo el comentario
No pensaba que iba a tener que explicarte que he usado lo de "conspiracion judeo-masónica" como expresión, no en su término literal.
"Ahora si los israelíes tienen unos archivos de epstein y especulan con la vivienda, esto que tiene de conspiracion?"
Especula con la vivienda todo el mundo, hasta Paca, tu vecina, seguramente.
"Si te da vergüenza quejarse de los archivos de una elite
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Especula todo el mundo? que dices ya estas defendiendo a los especuladores israelies que tiran a los trabajadores de su casa? que dices? te vendiste… » ver todo el comentario
Que digamos las cosas... no es vergüenza, es la elite defendiendose de los de abajo. Eso sí es vergüenza, pero vamos que no me voy a dedicar a perseguirte tranquilo, sigue a lo tuyo yo a lo mio y ya está nada grave