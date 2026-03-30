BYD y CATL se lanzan a por la tecnología solar que puede cambiarlo todo

Pero lo realmente interesante es su versatilidad. Las perovskitas permiten crear superficies ligeras, flexibles e incluso semitransparentes. Esto significa que elementos cotidianos como fachadas, ventanas o techos pueden convertirse en generadores de energía.
Y aquí es donde entran en juego fabricantes como BYD y CATL. Para ellos, el potencial es enorme. Imagina un coche eléctrico cuya carrocería no solo protege a los ocupantes, sino que también genera electricidad mientras está aparcado. Una recarga lenta pero constante...
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Esto no va a ningún lado.
Una plancha solar del tamaño de un coche, orientada perfectamente podría dar..cuanto? 1kW? en el mejor de los casos, estaríamos hablando de que un coche al sol de verano (sin pérdidas por exceso de calor) cubierto de estes paneles podría quizás recargar 50km en todo el dia. Y éste es el pico, porque ni está bien orientada, ni todo el tiempo al sol, ni siempre hace sol.
Al final, tendrías una recarga más o menos constante durante el dia de… » ver todo el comentario
Y el titular, sensacionalista no, lo siguiente.