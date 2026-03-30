BYD y CATL se lanzan a por la tecnología solar que puede cambiarlo todo

Pero lo realmente interesante es su versatilidad. Las perovskitas permiten crear superficies ligeras, flexibles e incluso semitransparentes. Esto significa que elementos cotidianos como fachadas, ventanas o techos pueden convertirse en generadores de energía.



Y aquí es donde entran en juego fabricantes como BYD y CATL. Para ellos, el potencial es enorme. Imagina un coche eléctrico cuya carrocería no solo protege a los ocupantes, sino que también genera electricidad mientras está aparcado. Una recarga lenta pero constante...