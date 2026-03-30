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BYD y CATL se lanzan a por la tecnología solar que puede cambiarlo todo

BYD y CATL se lanzan a por la tecnología solar que puede cambiarlo todo

Pero lo realmente interesante es su versatilidad. Las perovskitas permiten crear superficies ligeras, flexibles e incluso semitransparentes. Esto significa que elementos cotidianos como fachadas, ventanas o techos pueden convertirse en generadores de energía.

Y aquí es donde entran en juego fabricantes como BYD y CATL. Para ellos, el potencial es enorme. Imagina un coche eléctrico cuya carrocería no solo protege a los ocupantes, sino que también genera electricidad mientras está aparcado. Una recarga lenta pero constante...

| etiquetas: byd , catl , tecnología solar , perovskitas
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7 comentarios
3 1 0 K 40 ciencia
reithor #1 reithor
Casa mal con tener punto de carga en garaje, pero bueno. Cuestión de precio de producto.
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sorrillo #2 sorrillo
La superficie de un coche da para lo que da, y toda la luz que deja pasar en modo transparencia es luz que no se usa para generar electricidad.
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hakcer_dislexico #5 hakcer_dislexico
#2 Y como se comporta en caso de impacto? Etc etc etc.
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sorrillo #7 sorrillo
#5 Los coches de hoy en día tienen montones de medidas de seguridad pensadas para evitar los impactos. Pero en caso que se dé un impacto son acordeones, priman la seguridad del ocupante a todo el resto, un impacto implica que el coche queda en la ruina. Los paneles no creo que fueran a suponer ningún cambio sustancial al respecto.
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#3 gadish
me voy a tirar a la piscina.
Esto no va a ningún lado.
Una plancha solar del tamaño de un coche, orientada perfectamente podría dar..cuanto? 1kW? en el mejor de los casos, estaríamos hablando de que un coche al sol de verano (sin pérdidas por exceso de calor) cubierto de estes paneles podría quizás recargar 50km en todo el dia. Y éste es el pico, porque ni está bien orientada, ni todo el tiempo al sol, ni siempre hace sol.
Al final, tendrías una recarga más o menos constante durante el dia de…   » ver todo el comentario
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hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico
Cosa milagrosa de los chinos en la que "rebajaran espectativas" en 6 meses.

Y el titular, sensacionalista no, lo siguiente.
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#6 candonga1
#4 No hace mucho nos reíamos de los coches chinos a batería...
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menéame