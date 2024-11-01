edición general
10 meneos
22 clics
Buscan a un hombre de origen marroquí acusado de intentar violar a una joven de 23 años con leucemia en un bar de Vélez-Málaga

Buscan a un hombre de origen marroquí acusado de intentar violar a una joven de 23 años con leucemia en un bar de Vélez-Málaga

El miedo se ha instalado en la Axarquía mientras la Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo para localizar a un joven de 25 años y origen marroquí al que se señala como presunto autor de un intento de violación a una mujer de 23 años en un bar de Vélez-Málaga. La investigación sigue abierta y la búsqueda se extiende por distintos puntos de la comarca. La joven se encontraba sola en el establecimiento cuando se produjo la agresión. La víctima, además, atraviesa una situación especialmente delicada, ya que padece leucemia

| etiquetas: axarquía , velez-malaga , intento violación paciente leucemia
8 2 2 K 74 actualidad
3 comentarios
8 2 2 K 74 actualidad
#1 vGeeSiz
menudo ser de luz, la cárcel me parece poco castigo
1 K 24
vicvic #3 vicvic
¿Este es de los que persigue a los más débiles que se refería la otra noticia de El Salto, no? ?(
0 K 11
fofito #2 fofito
Un pelín sensacionalista el titular,como si lo relevante del asunto fuera que la pobre chica tuviera leucemia...
0 K 10

menéame