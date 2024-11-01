Buscan a un hombre de origen marroquí acusado de intentar violar a una joven de 23 años con leucemia en un bar de Vélez-Málaga

El miedo se ha instalado en la Axarquía mientras la Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo para localizar a un joven de 25 años y origen marroquí al que se señala como presunto autor de un intento de violación a una mujer de 23 años en un bar de Vélez-Málaga. La investigación sigue abierta y la búsqueda se extiende por distintos puntos de la comarca. La joven se encontraba sola en el establecimiento cuando se produjo la agresión. La víctima, además, atraviesa una situación especialmente delicada, ya que padece leucemia