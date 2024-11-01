Buscan fondos para restaurar el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

La Fundación Santa María la Real, a través de la plataforma de micromecenazgos de Hispania Nostra, ha puesto en marcha una nueva campaña de crowdfunding destinada a la recuperación y restitución simbólica de parte del valioso patrimonio escultórico del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, uno de los principales exponentes del arte románico en España, con la que pretende recaudar hasta 15.000 euros.