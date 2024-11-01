edición general
Buscan fondos para restaurar el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

La Fundación Santa María la Real, a través de la plataforma de micromecenazgos de Hispania Nostra, ha puesto en marcha una nueva campaña de crowdfunding destinada a la recuperación y restitución simbólica de parte del valioso patrimonio escultórico del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, uno de los principales exponentes del arte románico en España, con la que pretende recaudar hasta 15.000 euros.

XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Luego el obispado cobrará entrada.
2 K 45
makinavaja #4 makinavaja
#2 Entrada no, que habŕia que pagar impuestos.... cobrará "donativos voluntarios" obligatorios para entrar... :troll:
1 K 32
seguidorDeCristo #7 seguidorDeCristo
#2 supongo que en el bar que recientemente ha sido reformado, también, mediante crowdfunding todo será gratis, no?
0 K 6
#8 EISev *
#2 el instituto público de Aguilar de Campoo está en el edificio, lo veo complicado

iessantamarialareal.com/
0 K 16
#9 Seat127
#2 No si se expropia antes. El obispado ha inclumplido su deber de cuidar de su patrimonio,así que mejor lo cuidamos el resto por ellos :troll:
0 K 8
#1 luckyy
Pero de quién es la propiedad?
2 K 42
makinavaja #3 makinavaja
#1 La propiedad, como siempre, no pondrá ni un euro... solo oraciones... :-D :-D
1 K 32
#5 Martillo_de_Herejes *
Te pone de una muy mala ostia el ver que en Italia, por ejemplo, o en Francia, o en Austria.... la entrada a las iglesias y a las catedrales es gratuita. Pero de muy mala ostia..... Edito----> me pone de muy mala ostia el ver que aquí se cobra por ver cualquier cosa.

Me encantaría que ese patrimonio no se perdiera; seas ateo o no, no deberíamos perderlo. Pero cobrar entrada y luego poner la mano para que te ayuden a mantenerla es de cínicos y sinvergüenzas.
0 K 7
makinavaja #6 makinavaja
#5 ...y luego tienen los santos huevos de llamarlo "patrimonio nacional" o "patrimonio de todos los españoles"...
0 K 12

