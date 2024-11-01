edición general
Se busca senador del PP para interrogar a Pedro Sánchez

La primera sorpresa llegó este jueves cuando la jefa del grupo en la Cámara Alta, Alicia García, se auto descartó para la que sería la actuación política más importante de su carrera. García fue ratificada en julio como portavoz del PP en el Senado, aunque en las semanas previas su continuidad estuvo en duda. Feijóo anunció hace más de un año su intención de llamar a declarar a Sánchez al Senado, pero durante meses ha pospuesto la decisión con la excusa de que podría quedar mucha información por salir en las investigaciones judiciales.

