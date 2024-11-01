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¿Burbuja inmobiliaria se pincha en España? El mercado se contrae por 1ª vez en años
Se ha anunciado lo que desde hace mucho tiempo parecía imposible, la compra venta de vivienda en España arranca el año con una caída del 5%, la mayor desde junio de 2024
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#1
DatosOMientes
Y los precios han subido un 14%. Menudo pinchazo.
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#10
alpoza
#1
A lo mejor que hayan subido un 15% tiene que ver con que las ventas caigan un 5%, esto llegará a un equilibrio en el que la gente ya no pueda comprar un piso y el que tenga que vender tendrá que bajar el precio si quiere venderlo... si llega una megacrisis como la que se avecina la caida de precios será más dolorosa.
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#11
Edwin.r
#10
la gente que no podrá comprar un piso serán los nacionales. Dinero de fuera seguirá entrando a porrón como se ve en las estadísticas
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#2
hijomotoss
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La h***** sera mayor, no aprendemos del pasado.
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#4
JohnnyQuest
#2
Te falta un asterisco.
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#5
hijomotoss
#4
Gracias por la info, editado.
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#8
JohnnyQuest
*
#5
De
****
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#6
Pitchford
Los precios suben y las compraventas bajan. Esto se parece a la estanflación.
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#12
Suleiman
Ojalá fuera verdad y metiera unoetardazo.. pero como se ha dicho arriba, no tiene pinta.
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#9
JuanCarVen
Cuando la demanda tanto de compra como alquiler empiece a ser insolvente empezarán los lloros y lamentaciones. Aquí nos va a pillar con probablemente Feijóo y Abascal al mando.
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#3
JohnnyQuest
Venderá el que esté desesperado. El que no, seguirá cobrando todo lo que pueda. Y si puede comprará el piso del desesperado. Se acerca otro día de ordeñamiento.
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#7
Glidingdemon
A mí como si bajan los precios al nivel de 1990, mi vivienda es para eso, para vivir, el que sea un especulador y tenga 100 o 10 o 1000 que se joda, como era aquello del "es el mercado gilipollas" pues eso, a llorar a la lloreria, solo con ver las lágrimas de la Asquerosa Quintana ya vale el precio a pagar.
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