·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8805
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
6880
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
6147
clics
100 horas para el ignore
3572
clics
Tras 4 años de trabajo, un desarrollador independiente rompe en llanto al abrir Steam y descubrir que su juego ganó 250,000 $ en una semana: "Siento que realmente no merezco esto" [ENG]
5877
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
más votadas
570
“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad
835
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
340
Joe Kent afirma que le dijeron que «tenía que dejar» de investigar el asesinato de Charlie Kirk (EN)
376
Irán no era una amenaza: la jefa de Inteligencia de EEUU ignora sus propios informes y dice que Trump era el "único" para decidir
527
Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
23
clics
Un buque ruso cargado de combustible navega hacia Cuba pese al bloqueo de Estados Unidos
Está previsto que el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, llegue en cinco días. Transporta 200.000 barriles de diésel, suficientes para 10 días.
|
etiquetas
:
cuba
,
buque
,
eeuu
15
3
1
K
114
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
1
K
114
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Blackat
Mas madera...
0
K
7
#4
ElenaCoures1
¿Qué bloqueo será ese que no existe?
Aunque parece algunos se lo creen, porque el barco fletado por los meneantes se retrasa
4
K
-26
#8
Spirito
#4
¿Ya has resucitado?
Bueno, a ver si vuelves del cielo con la cabecita más despejada.
1
K
20
#11
Tkachenko
#8
ha estado operando otras cuentas. Como la de su primo, el del dinero
0
K
20
#12
ElenaCoures1
#8
¿Me había muerto?
Ah, creíste que me habían echado como al imbécil de Hackerruso
0
K
6
#2
El_dinero_no_es_de_nadie
Vamos, que no hay ningún bloqueo.
Que cualquier barco puede entrar en Cuba y llevar mercancía mientras paguen.
9
K
-36
#3
Falk
#2
el bloqueo lo hacen con sanciones y aranceles, algo q ya hacen a Rusia, con lo q mucho no les afecta.
3
K
55
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
#3
Entonces es un embargo y no un bloqueo.
Son cosas muy distintas
2
K
30
#7
T3rr0rz0n3
*
#3
No es un bloqueo de ese estilo.
Casi cualquier transacción que involucre dólares estadounidenses (USD) debe pasar, en algún punto del proceso, por un banco corresponsal en suelo estadounidense. Debido a las leyes del embargo, los bancos de EE. UU. tienen prohibido procesar transferencias donde Cuba sea el origen, destino o beneficiario.
Y en qué va a pagar cuba? Quien quiere la divisa cubana? Ni los propios cubanos la quieren.
2
K
31
#10
Cuchifrito
#2
#3
No, no solo lo hacen con sanciones. Como si no hubieran capturado varios petroleros hace pocas semanas, veremos si llega este por estar ahora liados con otras cosas...
3
K
58
#6
angelitoMagno
#2
Si, es como el estrecho de Ormuz, que tampoco está bloqueado porque algunos barcos han pasado por él sin problemas.
4
K
57
#9
powernergia
#2
No seas ridículo:
"Guardia Costera de EEUU interceptó el buque Ocean Mariner con un cargamento superior a 120 millones de pesos por sospecha de desvío ilegal a Cuba y posible contrabando de diésel, mientras el FBI abre investigación por sanciones federales"
"El caso detonó una investigación federal en Estados Unidos para revisar si la operación vulneró sanciones vigentes contra Cuba"
…
» ver todo el comentario
8
K
106
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque parece algunos se lo creen, porque el barco fletado por los meneantes se retrasa
Bueno, a ver si vuelves del cielo con la cabecita más despejada.
Ah, creíste que me habían echado como al imbécil de Hackerruso
Que cualquier barco puede entrar en Cuba y llevar mercancía mientras paguen.
Son cosas muy distintas
Casi cualquier transacción que involucre dólares estadounidenses (USD) debe pasar, en algún punto del proceso, por un banco corresponsal en suelo estadounidense. Debido a las leyes del embargo, los bancos de EE. UU. tienen prohibido procesar transferencias donde Cuba sea el origen, destino o beneficiario.
Y en qué va a pagar cuba? Quien quiere la divisa cubana? Ni los propios cubanos la quieren.
"Guardia Costera de EEUU interceptó el buque Ocean Mariner con un cargamento superior a 120 millones de pesos por sospecha de desvío ilegal a Cuba y posible contrabando de diésel, mientras el FBI abre investigación por sanciones federales"
"El caso detonó una investigación federal en Estados Unidos para revisar si la operación vulneró sanciones vigentes contra Cuba"… » ver todo el comentario