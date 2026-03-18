edición general
18 meneos
23 clics
Un buque ruso cargado de combustible navega hacia Cuba pese al bloqueo de Estados Unidos

Un buque ruso cargado de combustible navega hacia Cuba pese al bloqueo de Estados Unidos

Está previsto que el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, llegue en cinco días. Transporta 200.000 barriles de diésel, suficientes para 10 días.

| etiquetas: cuba , buque , eeuu
15 3 1 K 114 actualidad
12 comentarios
15 3 1 K 114 actualidad
Comentarios destacados:      
Blackat #1 Blackat
Mas madera...
0 K 7
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
¿Qué bloqueo será ese que no existe?
Aunque parece algunos se lo creen, porque el barco fletado por los meneantes se retrasa xD
4 K -26
Spirito #8 Spirito
#4 ¿Ya has resucitado? o_o

Bueno, a ver si vuelves del cielo con la cabecita más despejada. :troll:
1 K 20
Tkachenko #11 Tkachenko
#8 ha estado operando otras cuentas. Como la de su primo, el del dinero
0 K 20
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#8 ¿Me había muerto?
Ah, creíste que me habían echado como al imbécil de Hackerruso xD
0 K 6
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Vamos, que no hay ningún bloqueo.
Que cualquier barco puede entrar en Cuba y llevar mercancía mientras paguen.
9 K -36
Falk #3 Falk
#2 el bloqueo lo hacen con sanciones y aranceles, algo q ya hacen a Rusia, con lo q mucho no les afecta.
3 K 55
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Entonces es un embargo y no un bloqueo.
Son cosas muy distintas
2 K 30
#7 T3rr0rz0n3 *
#3 No es un bloqueo de ese estilo.
Casi cualquier transacción que involucre dólares estadounidenses (USD) debe pasar, en algún punto del proceso, por un banco corresponsal en suelo estadounidense. Debido a las leyes del embargo, los bancos de EE. UU. tienen prohibido procesar transferencias donde Cuba sea el origen, destino o beneficiario.

Y en qué va a pagar cuba? Quien quiere la divisa cubana? Ni los propios cubanos la quieren.
2 K 31
#10 Cuchifrito
#2 #3 No, no solo lo hacen con sanciones. Como si no hubieran capturado varios petroleros hace pocas semanas, veremos si llega este por estar ahora liados con otras cosas...
3 K 58
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Si, es como el estrecho de Ormuz, que tampoco está bloqueado porque algunos barcos han pasado por él sin problemas.
4 K 57
powernergia #9 powernergia
#2 No seas ridículo:

"Guardia Costera de EEUU interceptó el buque Ocean Mariner con un cargamento superior a 120 millones de pesos por sospecha de desvío ilegal a Cuba y posible contrabando de diésel, mientras el FBI abre investigación por sanciones federales"
"El caso detonó una investigación federal en Estados Unidos para revisar si la operación vulneró sanciones vigentes contra Cuba"…   » ver todo el comentario
8 K 106

menéame