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Bukele arremete contra activistas y ONG; asegura que quieren liberar a todos los pandilleros

Bukele arremete contra activistas y ONG; asegura que quieren liberar a todos los pandilleros

El presidente salvadoreño Nayib Bukele arremetió el domingo contra activistas y organizaciones sin fines de lucro que cuestionan sus políticas de seguridad, asegurando que quieren liberar a todos los pandilleros que han sido detenidos desde el inicio del régimen de excepción.

| etiquetas: bukele , el salvador , ong , activistas , ddhh , pandilleros
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8 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
Andreham #1 Andreham
Vaya, vaya, así que utilizando a los malechores que él mismo decidió que eran malechores y encerró por sus huevos morenos (sin negar que un buen % lo sean, ojo, no salgáis por ahí) para justificar acciones contra disidentes y gente de izquierdas.

No se podía saber.
5 K 67
tul #6 tul *
#1 te recuerdo que esos supuestos malhechores son encerrados en un juico telematico en el que no pueden contar con representacion legal, ahi dentro solo deberia estar el bukake y los delicuentes que le financian y blanquean.
2 K 40
vicus. #2 vicus.
Próximamete los susodichos en las cárceles de Bukake, hasta que solo faltes tú y vayan a por tí.
0 K 20
#7 lordban
Traducir ONG como "organizaciones sin fines de lucro" es uno de los psyops más locos que la gente se ha tragado este último medio siglo. Una ONG es una organización no gubernamental, punto. A parte de que en ella hay gente que cobra y si subes en el escalafón hasta se forra, una ONG tiene el fin de llevar a cabo sus intereses, eso es un lucro en sí mismo.
1 K 18
Connect #3 Connect
Lástima que no tuvieron el mismo interés en proteger a las personas cuando había miles de asesinatos cada semana.

La realidad es que ahora El Salvador es un sitio donde se puede pasear, hacer negocios, invertir e incluso soñar. Una tranquilidad que la población de allí no va a querer perder de nuevo. Para todos sigue bien fresco esos años de chantajes, robos, asesinatos, pandillas, violaciones y basura.
5 K -18
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 voy a ChatGPT

Antes de que Nayib Bukele llegara al poder en 2019, ONG y activistas en El Salvador también criticaban fuertemente a las pandillas y el impacto que tenían en la sociedad. Sus críticas se centraban principalmente en la violencia y el control social que ejercían.

Principales críticas de ONG y activistas a las pandillas

1. Violencia extrema
Las pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran acusadas de:
 • Asesinatos y enfrentamientos armados.
 • Amenazas contra…   » ver todo el comentario
5 K 76
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

La paz del cementerio.

Seguro que tú ibas a estar la mar de a gusto en la Sudáfrica del Apartheid y como pez en el agua en Israel cuando no llueven misiles.
2 K 42
Cuñado #8 Cuñado
#3 es un sitio donde se puede pasear, hacer negocios, invertir e incluso soñar

Sí, en las cárceles de Bukele se puede soñar todo lo que quieras... y poco más.
1 K 25

menéame