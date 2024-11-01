Bukele arremete contra activistas y ONG; asegura que quieren liberar a todos los pandilleros

El presidente salvadoreño Nayib Bukele arremetió el domingo contra activistas y organizaciones sin fines de lucro que cuestionan sus políticas de seguridad, asegurando que quieren liberar a todos los pandilleros que han sido detenidos desde el inicio del régimen de excepción.
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No se podía saber.
La realidad es que ahora El Salvador es un sitio donde se puede pasear, hacer negocios, invertir e incluso soñar. Una tranquilidad que la población de allí no va a querer perder de nuevo. Para todos sigue bien fresco esos años de chantajes, robos, asesinatos, pandillas, violaciones y basura.
Antes de que Nayib Bukele llegara al poder en 2019, ONG y activistas en El Salvador también criticaban fuertemente a las pandillas y el impacto que tenían en la sociedad. Sus críticas se centraban principalmente en la violencia y el control social que ejercían.
Principales críticas de ONG y activistas a las pandillas
1. Violencia extrema
Las pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran acusadas de:
• Asesinatos y enfrentamientos armados.
• Amenazas contra… » ver todo el comentario
La paz del cementerio.
Seguro que tú ibas a estar la mar de a gusto en la Sudáfrica del Apartheid y como pez en el agua en Israel cuando no llueven misiles.
Sí, en las cárceles de Bukele se puede soñar todo lo que quieras... y poco más.