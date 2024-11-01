edición general
Bug Hall se «autocanceló» de Hollywood por Dios y vive «como un pobre» en el bosque con sus 5 hijos

El actor de Una pandilla de pillos quiere construir una capilla junto a su autocaravana.

Dakaira #1 Dakaira
Lo siento @Verdaderofalso por intrusión profesional , pero es de locos xD
Kasterot #2 Kasterot
"A los 40 años, Hall vive con su esposa y sus cinco hijos en un terreno aislado del norte de Arkansas (EE.UU). En una autocaravana instalada en una finca de campo"

Pues bien, ahí, bien lejos con sus paranoias
Dakaira #3 Dakaira
#2 En 2020, fue arrestado en Texas por posesión de drogas. Pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar una fianza de 1.500 dólares. Hall asegura que llevaba 15 años sobrio y que ese episodio fue una "llamada de atención".


Aka le pillaron esnifando aerosol...
