1
meneos
47
clics
Bug Hall se «autocanceló» de Hollywood por Dios y vive «como un pobre» en el bosque con sus 5 hijos
El actor de Una pandilla de pillos quiere construir una capilla junto a su autocaravana.
actualidad
3 comentarios
#1
Dakaira
Lo siento
@Verdaderofalso
por intrusión profesional , pero es de locos
0
K
20
#2
Kasterot
"A los 40 años, Hall vive con su esposa y sus cinco hijos en un terreno aislado del norte de Arkansas (EE.UU). En una autocaravana instalada en una finca de campo"
Pues bien, ahí, bien lejos con sus paranoias
0
K
11
#3
Dakaira
#2
En 2020, fue arrestado en Texas por posesión de drogas. Pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar una fianza de 1.500 dólares. Hall asegura que llevaba 15 años sobrio y que ese episodio fue una "llamada de atención".
Aka le pillaron esnifando aerosol...
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
