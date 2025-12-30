Buenos Aires prohíbe los fuegos artificiales para proteger a los animales

En la Ciudad de Buenos Aires se dio un paso histórico hacia el bienestar animal y humano al prohibir el uso de pirotecnia ruidosa en todo su territorio. Esta decisión impulsa celebraciones más inclusivas y respetuosas, reduciendo el impacto del estruendo en quienes son especialmente sensibles al ruido y en los animales.
Y a las 00:00h es como en Ucrania.
Les pasa también con los truenos cuando hay tormentas fuertes pero las tormentas no se pueden prohibir mientras que los fuegos artificiales sí.
Que hagan espectáculos de drones como en china
Como en mi pueblo, en muchísimas zonas de España, y además muchas veces sin avisar porque son de bodas o eventos privados, no algo "planeado" como puede serlo una fiesta de pueblo que al menos sabes que puedes hacer algo para preparar al animal.
Me parece una medida bastante absurda, pero es que yo tengo sesgo gordo porque llevo la pólvora… » ver todo el comentario