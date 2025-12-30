edición general
Buenos Aires prohíbe los fuegos artificiales para proteger a los animales

En la Ciudad de Buenos Aires se dio un paso histórico hacia el bienestar animal y humano al prohibir el uso de pirotecnia ruidosa en todo su territorio. Esta decisión impulsa celebraciones más inclusivas y respetuosas, reduciendo el impacto del estruendo en quienes son especialmente sensibles al ruido y en los animales.

powernergia #3 powernergia
En mi ciudad está prohibido pero hay varias tiendas gigantes que venden toneladas de pólvora.

Y a las 00:00h es como en Ucrania.
#1 oscarcr80
Nunca he tenido perro, pero quienes lo tienen me han dicho que cuando hay fuegos artificiales se suelen esconder debajo de la cama.
#4 Piscardo_Morao *
#1 Se esconden debajo de la cama o donde se sientan seguros, se pegan a ti buscando protección, y algunos hasta mueren de un infarto por el miedo.
Les pasa también con los truenos cuando hay tormentas fuertes pero las tormentas no se pueden prohibir mientras que los fuegos artificiales sí.
plutanasio #5 plutanasio
#1 Es cuestión de acostumbrarles, el mío al principio se asustaba un poco y se alejaba pero al final se acostumbró.
Elektr0 #9 Elektr0 *
#5 Mi perro tiene 13 años y nunca se ha acostumbrado al sonido de truenos, cohetes o petardos. Cada año se asusta más conforme envejece. Entra en pánico y se mete en la bañera, detrás del WC o el lavabo pero va de un lado para otro porque no sabe dónde esconderse. Tiene problemas cardíacos y miedo me da la nochevieja por lo que pueda pasar.
tul #12 tul
#9 pilla una braga de cuello vieja que tengas por casa y ponsela alrededor de las orejas presionandoselas para que le protejan del ruido, no le aislara completamente pero reducira la fuerza con la que lo percibe.
#6 Raúl63
#1 Te lo puedo confirmar, tengo un Setter Inglés blanco y negro de 7 años y no ha pasado ninguno sin que lo pase fatal cuando hay petardos.Es un perro de pluma y no está enseñado a cazar, aunque hace unas poses preciosas en el campo.
#8 yokitolakaka
Deberían prohibir aquí también.. ya no solo los perros, muchas personas también tienen pánico al igual que a las tormentas.

Que hagan espectáculos de drones como en china
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Se viene el estallido.
manzitor #7 manzitor
Y no solo los animales.
Andreham #10 Andreham
Todos los años desde hace más de 50 se tiran petardos en mi pueblo durante las fiestas y la gente sigue teniendo perros, gatos y otros animales.

Como en mi pueblo, en muchísimas zonas de España, y además muchas veces sin avisar porque son de bodas o eventos privados, no algo "planeado" como puede serlo una fiesta de pueblo que al menos sabes que puedes hacer algo para preparar al animal.

Me parece una medida bastante absurda, pero es que yo tengo sesgo gordo porque llevo la pólvora…   » ver todo el comentario
#11 lordban
Esto se hace mientras le sacan el dedo al 10% de personas alérgicas a los perros. Esta sobrehumanización occidental de los animales de compañía es digna de estudio psiquiátrico.
