Bruselas rechaza que Sánchez haga responsables a Musk o Zuckerberg del contenido de sus redes sociales

La cruzada de Pedro Sánchez contra las redes sociales no está gustando demasiado en Bruselas. O, al menos, parte de las medidas que el presidente del Gobierno quiere impulsar. Para empezar, en la Comisión Europea rechazan que los consejeros delegados de las compañías deban ser los responsables de los contenidos de sus plataformas.
* O se hace responsable a las plataformas y se permite el anonimato
* O se acabó el anonimato y las plataformas tienen la obligación de identificar al usuario
Lo que no se puede permitir es que se permita cometer delitos porque sí.