Bruselas rechaza que Sánchez haga responsables a Musk o Zuckerberg del contenido de sus redes sociales

La cruzada de Pedro Sánchez contra las redes sociales no está gustando demasiado en Bruselas. O, al menos, parte de las medidas que el presidente del Gobierno quiere impulsar. Para empezar, en la Comisión Europea rechazan que los consejeros delegados de las compañías deban ser los responsables de los contenidos de sus plataformas.

Sinfonico #1 Sinfonico
Es que no se pueden difundir bulos, ni mensajes de odio, ni contenido sin contrastar, para eso hace falta ser periodista de El Mundo
Mixtape96 #3 Mixtape96
Pues yo lo veo muchas otras salidas:
* O se hace responsable a las plataformas y se permite el anonimato
* O se acabó el anonimato y las plataformas tienen la obligación de identificar al usuario

Lo que no se puede permitir es que se permita cometer delitos porque sí.
#4 DotorMaster
Hoy Pavel ya nos ha dejado ver que les escuece bastante que les pongan normas. Quizás eso demuestra que temen que la regulación les haga perder el inmenso poder que tienen.
reivaj01 #2 reivaj01
Lo han hecho por escrito ya que oralmente no podían al tener la boca ocupada en otros menesteres.
