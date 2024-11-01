·
9
meneos
34
clics
Bruselas cede ante Berlín y frenará la eliminación del motor de combustión en Europa
El comisario de Transportes avanza que la UE permitirá motores tradicionales con combustibles sintéticos más allá de 2035
etiquetas
coches eléctricos
combustión
7
2
2
72
actualidad
9 comentarios
7
2
2
K
72
actualidad
#6
javierchiclana
Lo he meneado pero el titular es sensacionalista "seguirán circulando los motores diésel que funcionen con combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados, lo que traslada la presión al mercado de combustibles, y Tzitzikostas advierte que el nuevo «paquete automovilístico de la UE» podría retrasarse."
Los combustibles sintéticos de fuentes renovables van a ser un capricho carísimo para el que los use.
0
K
18
#2
sotillo
Los ricos siempre dando por culo aunque ya solo sean medio ricos
0
K
10
#3
Anfiarao
*
spam del abc.
Que ya es delito mandar reiteradamente """noticias""" del abc.
Hay gente pa tó....
0
K
10
#4
kastanedowski
hahahaa de esas noticias que venias venir y te mejoran la tarde
0
K
10
#8
pirat
Que conciliadores que son estos centroeuropeos entre ellos y que rigurosos son con los pigs del sur...
0
K
9
#1
rojelio
¿Servirá de algo? Últimamente tengo la sensación de que la transición "orgánica" hacia el coche eléctrico ya ha comenzado, cada vez hay más modelos, los precios siguen bajando, las prestaciones mejorando, etc etc. Si los fabricantes no espabilan les veo poco futuro.
0
K
9
#5
reithor
#1
tanto como que los precios bajan... Aparecen mas modelos en la gama a partir de 27k, pero de ahí malamente bajan, los que tienen 5 plazas.
0
K
11
#7
Peka
#5
Si sumar el ahorro en mantenimiento y en gasolina, pues el precio esta bien. Contando claro que los de combustión están muy caros.
0
K
12
#9
Gadfly
#7
no, aún contando eso el precio no está bien
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
