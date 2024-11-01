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Bruselas avisa a España de que bajar al 10% el IVA al combustible incumple la ley europea

Bruselas avisa a España de que bajar al 10% el IVA al combustible incumple la ley europea

La CE ha advertido a España de que reducir el IVA de los combustibles al 10% vulneraría la normativa comunitaria, que solo permite tipos reducidos para bienes esenciales muy concretos. Bruselas recuerda que los carburantes deben tributar al tipo general y que cualquier cambio requeriría modificar la legislación europea, algo que no está previsto. El aviso llega en un contexto de debate interno sobre cómo aliviar el coste de la energía sin incumplir las reglas fiscales comunes. Pide medidas “selectivas” y “temporales” para no disparar la deuda

| etiquetas: bruselas , españa , iva , combustibles , 10%
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10 comentarios
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Úrsula, atiende : :peineta:
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#7 konde1313
Si Ursulita hubiera hecho su trabajo y hubiera parado a Israel cuando estaba cometiendo genocidio contra los palestinos, ahora no estaríamos en estas. Así que, Ursulita, nos puedes comer los huevos desde atrás, payasa.
3 K 37
josde #6 josde
Anda y que le den a Ursula y su cuadrilla de chupocteros chupa vergas.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
España en respuesta, deberia volver a comprar combustible a Rusia, y que Von der Leyen se lo explique a Trump en el campo de golf.
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#5 senafactual
La UE siempre preocupada por el bienestar de sus ciudadanos y empresas.
1 K 22
#1 tropezon
Que carajo, ha dicho la von der leyen.
Aquí a pagar
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Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Nos quieren pobres ¿O que nos levantemos contra ellos?
1 K 13
#10 Onaj
Dice el perro que le puedes comer lo de abajo.
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GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz
no haber apoyado a los genocidas. ahora si quieres que volvamos a la legalidad, paga la diferencia de tu bolsillo, von der brujen.
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#8 perica_we *
quieren usar los precios altos para bajar el consumo...
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menéame