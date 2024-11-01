Bruselas avisa a España de que bajar al 10% el IVA al combustible incumple la ley europea

La CE ha advertido a España de que reducir el IVA de los combustibles al 10% vulneraría la normativa comunitaria, que solo permite tipos reducidos para bienes esenciales muy concretos. Bruselas recuerda que los carburantes deben tributar al tipo general y que cualquier cambio requeriría modificar la legislación europea, algo que no está previsto. El aviso llega en un contexto de debate interno sobre cómo aliviar el coste de la energía sin incumplir las reglas fiscales comunes. Pide medidas “selectivas” y “temporales” para no disparar la deuda