Brigitte Macron tras llamar "zorras estúpidas" a unas feministas: "Soy una mujer que se enciende fácilmente", se justifica la esposa del presidente [FRA]

Brigitte Macron reaccionó ayer a la polémica en torno a las "zorras estúpidas", palabras que pronunció refiriéndose a feministas que el 6 de diciembre interrumpieron una actuación del humorista Ary Abittan, acusado de violación pero cuyo caso fue archivado por la justicia. Al ser cuestionada sobre sus declaraciones contra las activistas feministas "No soy una mujer mesurada. Soy una mujer que se enciende con facilidad", comentó en TF1 la esposa del jefe de Estado, durante el lanzamiento de una operación benéfica para niños hospitalizados.