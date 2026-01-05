edición general
Brigitte Macron tras llamar "zorras estúpidas" a unas feministas: "Soy una mujer que se enciende fácilmente", se justifica la esposa del presidente [FRA]

Brigitte Macron reaccionó ayer a la polémica en torno a las "zorras estúpidas", palabras que pronunció refiriéndose a feministas que el 6 de diciembre interrumpieron una actuación del humorista Ary Abittan, acusado de violación pero cuyo caso fue archivado por la justicia. Al ser cuestionada sobre sus declaraciones contra las activistas feministas "No soy una mujer mesurada. Soy una mujer que se enciende con facilidad", comentó en TF1 la esposa del jefe de Estado, durante el lanzamiento de una operación benéfica para niños hospitalizados.

tdgwho
La mujer del cesar no solo tiene que serlo, sino parecerlo.
pazentrelosmundos
#_6 que puto asco de comentario...
sotillo
Pero si ya parece lo que es
lonnegan
Pero al final es una mujer o un hombre?
insulabarataria
#4 yo creo que es un reptiliano annunaki con vínculos masónicos. Y de Albacete.
owiks
Yo no veo la necesidad de disculparse. Para ser feminista hace falta ser idiota. Independientemente de esto, por lo menos en España, las feministas defienden la discriminación, por lo que llamarlas zorras es lo mínimo. ¿Cómo llamas sino a alguien que defiende la discriminación? Lo llamas miserable, pero zorra también es correcto.
