Un tribunal de París declara culpables a 10 personas de acosar cibernéticamente a la primera dama francesa, Brigitte Macron [ENG]

Un tribunal de París declaró el lunes a 10 personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, al difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, incluyendo acusaciones de que nació hombre. Un acusado fue condenado a seis meses de prisión, mientras que a ocho se les impusieron penas condicionales de entre cuatro y ocho meses. Los diez tuvieron que asistir a una formación sobre ciberacoso.
No decir nada porque no soy, acaba en aquello de que nadie vino en mi ayuda porque ya no quedaba nadie.
Siempre me ha sorprendido cómo algunos cerebros semi-evolucionados escogen como objetivos a las parejas de dirigentes y piensan que nacieron hombres. No como una broma interna, sino que realmente se lo creen (Ni en 4chan he visto algunos comentarios como en sub-reddit de derechas, hilos tontos de tik-tok).
De todas formas, yo igualmente alcé la ceja por la diferencia de edad, por una cuestión de compatibilidad y ética cuando un profesor tiene una relación con un alumno/ex-alumno. Pero una vez son adultos asentados, rápidamente paso a considerar que no es mi problema.