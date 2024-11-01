edición general
13 meneos
15 clics
Un tribunal de París declara culpables a 10 personas de acosar cibernéticamente a la primera dama francesa, Brigitte Macron [ENG]

Un tribunal de París declara culpables a 10 personas de acosar cibernéticamente a la primera dama francesa, Brigitte Macron [ENG]

Un tribunal de París declaró el lunes a 10 personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, al difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, incluyendo acusaciones de que nació hombre. Un acusado fue condenado a seis meses de prisión, mientras que a ocho se les impusieron penas condicionales de entre cuatro y ocho meses. Los diez tuvieron que asistir a una formación sobre ciberacoso.

| etiquetas: brigitte macron , parís , tribunal
12 1 0 K 131 actualidad
5 comentarios
12 1 0 K 131 actualidad
Connect #1 Connect
Me parece bien. Estas cosas no se pueden tolerar. Hoy es alguien público y mañana es el vecino. Y pasado te toca a ti.
No decir nada porque no soy, acaba en aquello de que nadie vino en mi ayuda porque ya no quedaba nadie.
3 K 53
txutxo #3 txutxo
Esta gente que se dedica a acosar y a insultar por las redes, a parte de cobarde, o es imbécil perdida o no tienen nada que hacer y se aburren, o las dos cosas.
1 K 19
Chinchorro #4 Chinchorro
#3 Se odian a si mismos y proyectan ese odio en otras personas a las que no conocen de nada.
1 K 14
placeres #2 placeres *
-Los acusados todos de más de 41 años, luego se quejan los politicos-periodistas de la juventud y el uso excesivo de las redes.

Siempre me ha sorprendido cómo algunos cerebros semi-evolucionados escogen como objetivos a las parejas de dirigentes y piensan que nacieron hombres. No como una broma interna, sino que realmente se lo creen (Ni en 4chan he visto algunos comentarios como en sub-reddit de derechas, hilos tontos de tik-tok).

De todas formas, yo igualmente alcé la ceja por la diferencia de edad, por una cuestión de compatibilidad y ética cuando un profesor tiene una relación con un alumno/ex-alumno. Pero una vez son adultos asentados, rápidamente paso a considerar que no es mi problema.
0 K 11
pabscon #5 pabscon
Como les da por decir que son tíos. Hay algún traumita escondido por ahí en ese perfil? Le quieren pegar a la travelclub y se les escapa del subconsciente?
0 K 6

menéame