Brigitte Macron califica de "zorras estúpidas" a feministas que interrumpieron espectáculo

La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, calificó de «zorras estúpidas» a activistas feministas que interrumpieron el espectáculo de un humorista que había sido acusado de violación, una expresión con la que, según su equipo, quiso criticar este «método radical» de protesta. Las activistas interrumpieron el sábado el espectáculo de humor del actor Ary Abittan, de 51 años, llevando máscaras con la palabra «violador» y gritando «Abittan violador».

