La brecha en competencias básicas entre españoles y OCDE se ha triplicado desde la generación formada con el modelo EGB

La brecha en competencias básicas entre españoles y OCDE se ha triplicado desde la generación formada con el modelo EGB

Los datos muestran, además, un creciente alejamiento de España respecto a la media de los países de la OCDE, con una brecha en competencias que aumenta entre las generaciones más jóvenes. En el caso de las competencias matemáticas, la franja de 45 a 54 años muestra un avance de 8,5 puntos respecto a la de 55 a 65 años, que baja a 4,6 puntos entre 35 y 44 años respecto a la de 45 a 54 años, y de apenas 1,8 puntos entre la de 25 a 34 años y la de 35 a 44 años. Los resultados son similares o incluso más intensos para las competencias en resolución

nopolar #2 nopolar
Si la premisa de cada reforma del sistema educativo es "que cada vez salgan menos suspensos en las estadísticas" al final matriculas una piedra y acaba titulando. Y como saben que el título se lo van a sacar igual pasan de todo.
cosmonauta #1 cosmonauta *
Es decir, hemos mejorado, pero mucho menos que otros países, algunos de ellos vecinos y similares

Pues no hay que darle muchas vueltas. Dejarse de inventar ruedas e ir a ver que hacen bien los demás.
#3 argonitran
#1 Hemos emperrado muchísimo.

Mi pareja es profesora y he tenido la opción de comparar "trabajos" de niños de primaria 2025 con otros "trabajos" de hace 20 años.

Te lo resumo, el nivel ha bajado tanto que el nivel actual de un niño de 4rto es similar al de un niño de 2ndo de primaria de hace 20 años. Si tenéis opción comparar lo que estudiabais vosotros de jóvenes con lo que estudian vuestros hijos a su misma edad y os asustareis.

Hoy hay menos suspensos porque el nivel a bajado en picado y el profesorado tiene presiones de no suspender y que nadie repita curso.
cosmonauta #4 cosmonauta *
#3 Hace poco revisé el Proyecto de Final de Carrera de un compañero de trabajo, Ingeniería informática. Nivel justito, en mi opinión. El tipo sacó una matrícula de honor. Yo flipaba.
RoterHahn #7 RoterHahn
#3
En plata:
Tal como eran algunos vagos hace 20 años, siguen siendo algunos vagos hoy dia, con la diferencia que no repiten, y los que tienen motivación, pues siguen sacando buenas notas.
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
#3 No viene mucho al caso. Ya llevo unos años haciendo un ciclo de FP a distancia, desarrollo de aplicaciones web, y para mí es como una afición. Con cada tema hay que entregar una tarea que puede ser obligatoria y suponer un porcentaje de la nota. Pues en la presentación uno quería saber como eran las tareas de cada módulo para solo hacer los más fáciles.

Ya después te puedo hablar de otro que el curso pasado trataba de profe a la profesora en el foro y el examen. Me recordó a un niño de párvulos.
Chinchorro #6 Chinchorro *
Si tu modelo económico va de camareros, cajeras y camareras de piso, no te vas a molestar en formar a ingenieros, matemáticos o médicos. La educación es cara y hay que optimizar.

:troll:
#12 Frank39
www.larazon.es/sociedad/profesores-pierden-diario-hora-cuarto-jornada-

Si ya no es tan solo el bajón del nivel educativo, sino también el comportamiento de los críos.

No veo mal que se deje de estudiar tanta teoría, y centrarse más en habilidades: debates, oratoria, manejo de las IA... Ya no es el empollar, sino saber llegar y manejar la información. Ser crítico.
Delphidius #5 Delphidius
Que sea por el modelo EGB o por el modelo LOXE/LOE es el chocolate del loro. El problema principal es de otra naturaleza, más sistémico, social, y no tiene que ver (solo) con el modelo educativo.
#9 Cuchifrito
#5 No solo, pero también. Profesores más ocupados en rellenar papeleo que en preparar las clases, alumnos que están por obligación sabiendo que no van a conseguir nada dinamitando las clases, presión por aprobar a todo el mundo. Todo eso es exclusivamente del sistema educativo y que afecta bastante.
cosmonauta #11 cosmonauta
#5 Ese problema sistémico,.. social.. ¿no lo tienen otros países como Francia, Italia o Bélgica?
allaquevamos #10 allaquevamos
Yo con estas afirmaciones siempre me encuentro un poco dividido entre lo que puede ser una posible realidad que la preparación de los estudiantes es peor, o el sesgo de "todo pasado siempre fue mejor".

Como abuelo cebolleta que vivió la EGB dire que me parece las exigencias y nivel en general a bajado por lo que puedo comprobar con mis familiares y amigos que ahora están en los 14-18 años.
Muy poca cultura general ni actualidad, ni historia, ni geografía o ciencias básicas, y como suele decirse por los medios, antes te avergonzabas de no saber algo, ahora alardean o no se avergüenzan absolutamente de nada, mucha respuesta de para que quiero yo saber donde esta Chipre, para que quiero yo saber quien fue Mussolini, etc..
