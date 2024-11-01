La brecha en competencias básicas entre españoles y OCDE se ha triplicado desde la generación formada con el modelo EGB

Los datos muestran, además, un creciente alejamiento de España respecto a la media de los países de la OCDE, con una brecha en competencias que aumenta entre las generaciones más jóvenes. En el caso de las competencias matemáticas, la franja de 45 a 54 años muestra un avance de 8,5 puntos respecto a la de 55 a 65 años, que baja a 4,6 puntos entre 35 y 44 años respecto a la de 45 a 54 años, y de apenas 1,8 puntos entre la de 25 a 34 años y la de 35 a 44 años. Los resultados son similares o incluso más intensos para las competencias en resolución
Pues no hay que darle muchas vueltas. Dejarse de inventar ruedas e ir a ver que hacen bien los demás.
Mi pareja es profesora y he tenido la opción de comparar "trabajos" de niños de primaria 2025 con otros "trabajos" de hace 20 años.
Te lo resumo, el nivel ha bajado tanto que el nivel actual de un niño de 4rto es similar al de un niño de 2ndo de primaria de hace 20 años. Si tenéis opción comparar lo que estudiabais vosotros de jóvenes con lo que estudian vuestros hijos a su misma edad y os asustareis.
Hoy hay menos suspensos porque el nivel a bajado en picado y el profesorado tiene presiones de no suspender y que nadie repita curso.
En plata:
Tal como eran algunos vagos hace 20 años, siguen siendo algunos vagos hoy dia, con la diferencia que no repiten, y los que tienen motivación, pues siguen sacando buenas notas.
Ya después te puedo hablar de otro que el curso pasado trataba de profe a la profesora en el foro y el examen. Me recordó a un niño de párvulos.
Si ya no es tan solo el bajón del nivel educativo, sino también el comportamiento de los críos.
No veo mal que se deje de estudiar tanta teoría, y centrarse más en habilidades: debates, oratoria, manejo de las IA... Ya no es el empollar, sino saber llegar y manejar la información. Ser crítico.
Como abuelo cebolleta que vivió la EGB dire que me parece las exigencias y nivel en general a bajado por lo que puedo comprobar con mis familiares y amigos que ahora están en los 14-18 años.
Muy poca cultura general ni actualidad, ni historia, ni geografía o ciencias básicas, y como suele decirse por los medios, antes te avergonzabas de no saber algo, ahora alardean o no se avergüenzan absolutamente de nada, mucha respuesta de para que quiero yo saber donde esta Chipre, para que quiero yo saber quien fue Mussolini, etc..