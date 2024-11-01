edición general
Borrell cree que aumentar el gasto en defensa al 5% es "un capricho autoritario de EEUU": "No tiene mucha lógica"

"La sociedad española está sacudida por el objetivo de gasto militar, ese 5% es una cifra arbitraria que no es adecuada para todos los países a la vez. No tiene mucha lógica, puede ser más bien un capricho autoritario del país más importante dentro de la Alianza Atlántica que una necesidad objetiva", ha declarado durante su intervención en el foro 'A los 40 años de la adhesión

XtrMnIO #1
No se puede decir más claro.
#4 eipoc
#1 jajajaja. Veo que aún queda quien hace caso a este esperpento. No, no hace falta.

Siguiendo el argumentario de los otanejos, si Rusia no puede ni con Ucrania, ¿cómo va a poder con la OTAN?
#3 ombresaco
¿Eso lo dice el Borrell que en activo hablaba del derecho de Israel a defenderse, o el Borrell jubilado que dice que igual se están pasando un poco?

Qué tragaderas tienen que tener los políticos
Kyuzo #2
Este cretino parece que ha empezado a tener raciocinio cuando ha dejado el cargo.
