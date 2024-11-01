Borrell cree que aumentar el gasto en defensa al 5% es "un capricho autoritario de EEUU": "No tiene mucha lógica"

"La sociedad española está sacudida por el objetivo de gasto militar, ese 5% es una cifra arbitraria que no es adecuada para todos los países a la vez. No tiene mucha lógica, puede ser más bien un capricho autoritario del país más importante dentro de la Alianza Atlántica que una necesidad objetiva", ha declarado durante su intervención en el foro 'A los 40 años de la adhesión