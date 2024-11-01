·
134
733 clics
733
clics
Bomberos forestales de Córdoba publican la fruta deshidratada con gusanos que han recibido de la administración
etiquetas: bomberos forestales, córdoba, fruta deshidratada, gusanos
bomberos forestales
,
córdoba
,
fruta deshidratada
,
gusanos
actualidad
actualidad
#2
guillersk
Fruta con proteínas y se quejan, desagradecidos
7
K
74
#1
yoma
Y algunos políticos ganando 10 veces más por decir gilipolleces en las televisiones.
7
K
68
#9
Barney_77
#1
Y Intxaurrondo pagada con el dinero de todos haciendo lo mismo.
2
K
-5
#10
Cehona
#9
Se refiere a la poligonera que vive en un ático de 10 habitaciones.
0
K
12
#11
yoma
#9
Pues como todos los políticos, están pagados con el dinero de todos.
Solo que algunos se lo llevan más por la cara que otros.
El Presidente del Tribunal Constitucional y el del Tribunal Supremo casi duplican el sueldo del Presidente del Gobierno. Muchos políticos, entre ellos Presidentes de Comunidades Autónomas, incluida la Sra. Ayuso, cobran más que el presidente del gobierno y sus ministros. Hasta el Sr. Almeida, Alcalde de Madrid, cobra más que el Sr. Sánchez y sus ministros. Y para más…
» ver todo el comentario
0
K
11
#12
potom
#1
deberían cobrar lo mismo que los políticos
0
K
13
#13
yoma
#12
Desde luego más útiles que la mayoría de los políticos si que son.
0
K
11
#5
BurraPeideira_
El dinero de las comisiones de algún sitio tiene que salir.
3
K
47
#4
FooDev
Con lo que gusta la fruta en el PP.
4
K
44
#6
Antipalancas21
Frutas con carne incluida, no se de que se quejan, vitaminas y proteínas animales a la vez.
1
K
30
#3
sliana
el dinero gastado era para comida sin gusanos. o son un extra gratuito o alguien ha robado. como dice el pp, eso se arregla en las urnas.
2
K
29
#8
cdya
Qué panda de cabrones se votan en las urnas. Está claro que culpa tenemos.
1
K
23
#7
rnd
oy oy oy oy !!
1
K
17
