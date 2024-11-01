edición general
134 meneos
733 clics
Bomberos forestales de Córdoba publican la fruta deshidratada con gusanos que han recibido de la administración

Bomberos forestales de Córdoba publican la fruta deshidratada con gusanos que han recibido de la administración  

Se juegan la vida frente a incendios por 1.300 euros al mes y la Junta de Moreno les trata así

| etiquetas: bomberos forestales , córdoba , fruta deshidratada , gusanos
60 74 0 K 590 actualidad
13 comentarios
60 74 0 K 590 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 guillersk
Fruta con proteínas y se quejan, desagradecidos
7 K 74
yoma #1 yoma
Y algunos políticos ganando 10 veces más por decir gilipolleces en las televisiones.
7 K 68
Barney_77 #9 Barney_77
#1 Y Intxaurrondo pagada con el dinero de todos haciendo lo mismo.
2 K -5
Cehona #10 Cehona
#9 Se refiere a la poligonera que vive en un ático de 10 habitaciones.
0 K 12
yoma #11 yoma
#9 Pues como todos los políticos, están pagados con el dinero de todos.
Solo que algunos se lo llevan más por la cara que otros.
El Presidente del Tribunal Constitucional y el del Tribunal Supremo casi duplican el sueldo del Presidente del Gobierno. Muchos políticos, entre ellos Presidentes de Comunidades Autónomas, incluida la Sra. Ayuso, cobran más que el presidente del gobierno y sus ministros. Hasta el Sr. Almeida, Alcalde de Madrid, cobra más que el Sr. Sánchez y sus ministros. Y para más…   » ver todo el comentario
0 K 11
#12 potom
#1 deberían cobrar lo mismo que los políticos
0 K 13
yoma #13 yoma
#12 Desde luego más útiles que la mayoría de los políticos si que son.
0 K 11
#5 BurraPeideira_
El dinero de las comisiones de algún sitio tiene que salir.
3 K 47
#4 FooDev
Con lo que gusta la fruta en el PP.
4 K 44
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Frutas con carne incluida, no se de que se quejan, vitaminas y proteínas animales a la vez. :troll:
1 K 30
#3 sliana
el dinero gastado era para comida sin gusanos. o son un extra gratuito o alguien ha robado. como dice el pp, eso se arregla en las urnas.
2 K 29
cdya #8 cdya
Qué panda de cabrones se votan en las urnas. Está claro que culpa tenemos.
1 K 23
rnd #7 rnd
oy oy oy oy !!
1 K 17

menéame