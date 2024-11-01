El BOE anuncia el lanzamiento de una moneda de 60 euros con el rostro de Leonor  

El Boletín Oficial del Estado ha dado luz verde a esta nueva pieza de colección que pone el foco en Leonor de Borbón. Se trata de una moneda de 60 euros que verá la luz durante el segundo cuatrimestre de 2026 y cuya tirada máxima alcanzará el millón de unidades, una cifra que anticipa un notable interés tanto entre coleccionistas como entre seguidores de la Familia Real. El diseño no es casual. En el anverso, la protagonista aparece con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio.