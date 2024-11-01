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El BOE anuncia el lanzamiento de una moneda de 60 euros con el rostro de Leonor

El BOE anuncia el lanzamiento de una moneda de 60 euros con el rostro de Leonor  

El Boletín Oficial del Estado ha dado luz verde a esta nueva pieza de colección que pone el foco en Leonor de Borbón. Se trata de una moneda de 60 euros que verá la luz durante el segundo cuatrimestre de 2026 y cuya tirada máxima alcanzará el millón de unidades, una cifra que anticipa un notable interés tanto entre coleccionistas como entre seguidores de la Familia Real. El diseño no es casual. En el anverso, la protagonista aparece con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio.

| etiquetas: moneda , leonor , 60
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7 comentarios
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cocolisto #7 cocolisto
Mucho rostro es lo que tiene.
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wata #1 wata
Ya se podrá decir que es falsa como la moneda de Leonor cualquier cosa?
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#5 BoosterFelix *
Demeritocracia lo llaman, con sinónimos meritoajenocracia y caquistocracia.

Nos han hecho tragar tanta demeritocracia que han conseguido que hasta nos guste el sabor de la mierda, de la precariedad y de la pobreza, y que defendamos como un derecho el hacer nacer a nuestros propios hijos a que también disfruten el sabor.
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Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Ideal para jugar al teto.
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taSanás #2 taSanás
Este finde te go que hacer la declaración de la renta, la haré emocionado y feliz! Me encanta que los recursos públicos se dediquen a cosas importantes.
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BastardWolf #4 BastardWolf
#2 no te olvides de marcar la casilla correspondiente a "Leonor y otras chorradas de los Borbon" para que un porcentaje de tu recaudación vaya a mierdas como esta en vez de a los recursos a los que deberia
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taSanás #6 taSanás *
#4 pero.. eso va por defecto y no puedo evitarlo, por lo que veo
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menéame