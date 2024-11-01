El bloqueo de LaLiga interfiere con canales de la TDT

Lo de los bloqueos de LaLiga ya es una cosa loca. Ayer mi padre me dijo, "oye hijo, me tienes que mirar la tele de la habitación (es una TD Systems) porque me sale un mensaje muy raro y en la tele del salón (Xiaomi con sistema Fire TV) ahi no aparece, me pasa solo con el canal DMAX, solo escucho el audio".
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Todo correcto por 100 a 120 al mes
P.D. Yo ya no veo la tele: ni TDT ni Movistar
(iba decir que me la pela... pero no, me la pelo yo)
Esperaba que alguna cadena tuviera problemas para emitir por TDT por el hecho de requerir una conexión que se ve restringida por el bloqueo de la Liga.
Pero lo que hay es una persona reportando que su TV no puede ver la TDT porque depende de una conexión bloqueada por la Liga. ¿Realmente intenta ver la señal de la TDT, o un canal de los que se emite por TDT pero lo está viendo a través de IP?
Si es lo primero, tan preocupante como el bloqueo de la Liga es que haya Televisiones que dependan de internet para ver canales que no se reciben por Internet.
Menos mal que los comentarios aclaran que el bloqueo no es el canal, sino los servicios de HbbTV.
Por gente como tú que se la cogen con papel de fumar al final acabamos con fascistas en el parlamento.
Lo contrario donde vivo se llama engañar o manipular, tengas o no antena. Pero no es la TDT la afectada como dice el titular.
Que sí, que es una implementación de mierda de HbbTV peero....
No es que la esté viendo por IPTV necesariamente...
Si tienes influencia y pasta tienes prioridad sobre el interés general.
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