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El bloqueo de LaLiga interfiere con canales de la TDT

El bloqueo de LaLiga interfiere con canales de la TDT

Lo de los bloqueos de LaLiga ya es una cosa loca. Ayer mi padre me dijo, "oye hijo, me tienes que mirar la tele de la habitación (es una TD Systems) porque me sale un mensaje muy raro y en la tele del salón (Xiaomi con sistema Fire TV) ahi no aparece, me pasa solo con el canal DMAX, solo escucho el audio".

| etiquetas: la liga , tebas , bloqueos , internet
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Elektr0 #2 Elektr0
Encima estuvieron bloqueando Internet el sábado por la noche cuando el partido Real Sociedad - Real Betis se emitía en abierto en Teledeporte. Hay que ser HDP para bloquear media Internet en España cuando el partido se emite en abierto pero lo están haciendo.
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bobbelaki #1 bobbelaki
:popcorn:

Todo correcto por 100 a 120 al mes

P.D. Yo ya no veo la tele: ni TDT ni Movistar
5 K 65
taSanás #3 taSanás
mientras no afecte al pr0n, me da igual

(iba decir que me la pela... pero no, me la pelo yo)
4 K 36
avalancha971 #5 avalancha971 *
¿Pero cómo algo así llega a portada?

Esperaba que alguna cadena tuviera problemas para emitir por TDT por el hecho de requerir una conexión que se ve restringida por el bloqueo de la Liga.

Pero lo que hay es una persona reportando que su TV no puede ver la TDT porque depende de una conexión bloqueada por la Liga. ¿Realmente intenta ver la señal de la TDT, o un canal de los que se emite por TDT pero lo está viendo a través de IP?
Si es lo primero, tan preocupante como el bloqueo de la Liga es que haya Televisiones que dependan de internet para ver canales que no se reciben por Internet.

Menos mal que los comentarios aclaran que el bloqueo no es el canal, sino los servicios de HbbTV.
2 K 23
#9 Radioak
#5 perdone usted señor literal, hace años que mucha gente como yo que no tenemos antena.
Por gente como tú que se la cogen con papel de fumar al final acabamos con fascistas en el parlamento.
3 K 34
torkato #12 torkato *
#9 Pero es que no tiene nada que ver. A la TDT no afecta, porque es independiente. Afecta a la IPTV o este casi, al hbbtv que es un servicio independente al de la TDT. No es cogérsela con papel de fumar, es que es un problema diferente por un motivo diferente.

Lo contrario donde vivo se llama engañar o manipular, tengas o no antena. Pero no es la TDT la afectada como dice el titular.
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#13 topecb
#12 Esa persona si no desactiva HbbTV no podrá ver la TDT mientras estén los bloqueos, imagina que le pasa a una persona mayor sin conocimientos, la TDT si está afectada.
Que sí, que es una implementación de mierda de HbbTV peero....
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Laro__ #10 Laro__ *
#5 No tengo antena. Veo poca TV pero, tanto si es TDT en abierto, como si no, la veo por TCP/IP. En mi casa o fuera de ella.
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#11 topecb
#5 Literalmente está sintonizando (con Antena) el DMAX y al cargar los servicios de HbbTV no funciona y no se puede ver si no desactiva HbbTv.

No es que la esté viendo por IPTV necesariamente...
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vviccio #6 vviccio
LaLiga, Ecoembes y los fondos de inversión pueden hacer y deshacer lo que quieran en Españistán.
Si tienes influencia y pasta tienes prioridad sobre el interés general.
1 K 17
#4 baronluigi
Por si a alguien le sirve, para la proxima vez

deportes-live.vercel.app/index.html
1 K 14
bandarakot #8 bandarakot
#4 me has salvado, puedo seguir el Tour de Azerbaiyán !!
1 K 23
#7 euacca
Al final los bloqueos de LaLiga van a interferir con Matrix y nos vamos a ir a la mierda.
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menéame