edición general
7 meneos
27 clics
Bloqueado el acceso a otro servicio legítimo muy popular. Miles de usuarios de No-IP y su DNS dinámico ddns.net afectados

Bloqueado el acceso a otro servicio legítimo muy popular. Miles de usuarios de No-IP y su DNS dinámico ddns.net afectados

Las operadoras de telecomunicaciones vuelven a cortar intencionadamente para los usuarios de internet en España el acceso a otro servicio muy popular de carácter neutral sin relación con actividades ilegales.

| etiquetas: bloqueo , noip , dns
6 1 0 K 64 tecnología
2 comentarios
6 1 0 K 64 tecnología
#1 muerola
A mí con Movistar me funciona correctamente y tengo varios
0 K 11
robowifi #2 robowifi
#1 A mí en Vodafone no  media
0 K 7

menéame