Bizkaia mantendrá la prohibición de plantar eucalipto

Bizkaia mantendrá la prohibición de plantar eucaliptos en sus montes. Así lo han acordado los partidos políticos este martes durante la tramitación de la Norma Foral de Montes que regulará la actividad en estos espacios naturales hasta 2050 en el territorio. El anteproyecto ha quedado listo para su aprobación en el pleno de las Juntas Generales tras incorporar quince enmiendas