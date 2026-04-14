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Bizkaia mantendrá la prohibición de plantar eucalipto

Bizkaia mantendrá la prohibición de plantar eucalipto

Bizkaia mantendrá la prohibición de plantar eucaliptos en sus montes. Así lo han acordado los partidos políticos este martes durante la tramitación de la Norma Foral de Montes que regulará la actividad en estos espacios naturales hasta 2050 en el territorio. El anteproyecto ha quedado listo para su aprobación en el pleno de las Juntas Generales tras incorporar quince enmiendas

| etiquetas: bizkaia , eucalipto
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6 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
Ésa es la actitud, que el eucalipto es una plaga
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tul #5 tul
#1 el pino para explotacion maderera que van monocultivar tampoco es que sea una gloria, arden como teas a la minima chispa y te lo llenan todo de putas procesionarias.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Ojalá se hiciera en Cantabria también, pero ahí gobierna el Partido Podrido.
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#4 Pitchford
Está bien, porque bastante tiene Vizcaya con las plantaciones de pinos, con cortas a matarrasa, que ocupan municipios enteros. Sería genial que se intercalaran con más zonas de bosque natural de la zona, mucho más ricos en biodiversidad.
1 K 25
tul #6 tul
#4 el pino de crecimiento rapido que usan para los monocultivos les da mayor rendimiento economico asi que no los meteran hasta por los ojos.
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#2 Tensk
Recuerdo cuando fui a Vizcaya por primera vez, hace ya unos años, lo mucho que me recordó a Galicia.

Por la orografía, que implicaba carreteras estrechas con curvas, y los putos eucaliptos.
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