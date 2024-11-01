·
más visitadas
¿Por qué Bitcoin podría llegar a $0?(ENG)
Estamos presenciando la peor caída de las criptomonedas desde el escándalo de FTX. Ben McKenzie explica qué la impulsa y por qué podría hundir al resto de la economía. (Video en Inglés)
etiquetas
bitcoin
4
1
1
K
39
actualidad
27 comentarios
#9
Javi_Pina
#7
Perdona? Es el mejor conductor eléctrico que tenemos con resistencia a la corrosión. Por eso se usa en chips. No solo se hacen joyas.
4
K
42
#11
eipoc
#9
el valor práctico del oro no impone el precio. Es su escasez y su consideración como reserva de valor lo que hacen que su precio sea tan elevado.
0
K
10
#16
StuartMcNight
#9
El valor del oro como material industrial es una fraccion infinitesima del valor del oro que tiene en la actualidad.
Si el mundo entero dejara de ver el oro como "reserva de valor" y saliera todo el oro que hay en las camaras acorazadas al mercado y las joyas de oro pasaran a valer solo como "mejor conductor con resistencia a la corrosion" la cotizacion del oro caeria probablement un 99% asi sin despeinarse.
0
K
11
#21
Javi_Pina
#16
si bueno,... Para que eso pasara además tendría que dejar de gustarle a la gente llevarlo en joyas ya que no se usa por capricho sino porque además de ser resistente a la corrosión resulta que también es hipoalergénico! El oro ha valido mucho siempre desde que se conoce, no nos vas a convencer de que puede bajar la cotización 99%
0
K
11
#23
tobruk1234
#21
Erroneo, el oro no es hipoalergico, el acero sanitario y el platino si son hipoalegicos el oro no lo es, ni el mas puro, hay mucha gente que es alergico al oro, la plata o aquellos elementos que lo poseen aun en infimas cantidades, como los chapados en oro o plata.
0
K
7
#25
Tronchador.
#16
Te pones a fabricar conductores y tuberías tal y como se hace con el cobre y te quedas sin oro en 2 días.
0
K
8
#18
UNX
*
Otra predicción sobre la muerte del Bitcoin, si bien no descarto que pueda seguir cayendo en picado porque tiene razón.
Los maximalistas estaban encantados en quitarle a Bitcoin su función de moneda, dejándolo en la práctica sin utilidad real, lo que hace que el suelo sea 0 porque no hay demanda para nada que no sea especulación.
1
K
25
#15
meroespectador
#13
Nadie lo ha negado, pero será un torrao con más respaldo real que el bitcoin.
1
K
23
#6
Javi_Pina
El € y el $ también puede valer 0, porque no tienen respaldo real. Lo que no valdrá nunca 0 es el oro, el petróleo... (Bueno este llegó a valer negativo en un momento muy concreto de la historia)
1
K
14
#7
muerola
#6
el oro puede valer casi 0 tranquilamente porque no vale para casi nada
0
K
11
#8
meroespectador
*
#6
"El Euro y el dolar no tienen respaldo real"... tienen el respaldo oficial de países enteros con todas sus materias primas y fuerza de trabajo. Hasta la moneda más infrautilizada o devaluada del mundo, impresa en billetes y emitida por un estado, tiene más respaldo real que el bitcoin.
1
K
22
#10
Javi_Pina
#8
Pues eso, si el país está en default la moneda se va a la mierda. Hay muchos casos con monedas que se ha dividido por miles, millones o billones su valor.
0
K
11
#12
meroespectador
#10
Pues esa moneda devaluada, aún así, tiene más respaldo real que el bitcoin.
0
K
12
#13
Javi_Pina
#12
Lo que quieras pero al final te comes un torrao igual.
0
K
11
#19
StuartMcNight
#8
tienen el respaldo oficial de países enteros con todas sus materias primas y fuerza de trabajo
Eso no es verdad. Paises enteros con todas sus materias primas y sus fuerzas de trabajo no han cambiado lo mas minimo y aun asi monedas de paises han colapsado en ordenes de varios millones hasta el punto de ser completamente inutiles.
Las mayores reservas de petroleo del mundo no han impedido que el bolivar venezolano colapse en una decada.
Sabes por que? Porque el bolivar venezola NO…
» ver todo el comentario
1
K
14
#26
meroespectador
#19
¿Y por que han colapsado esas monedas?, porque había dudas de que las respaldaba, bien fuerza de trabajo, bien el acceso real a esas materias primas.
Y aún colapsando, mientras tuvieran el respaldo de un país, ya tendrían más respaldo que el bitcoin.
De nada.
0
K
12
#24
meroespectador
#20
Toma anda y deja de mentir:
finance.yahoo.com/news/every-bitcoin-crypto-revelation-epstein-0144340
Una búsqueda en los archivos de Epstein y ya veo un email intentando buscar influencia para "convencer" a los reguladores:
www.justice.gov/epstein
EFTA00840767
0
K
12
#14
elTieso
Es el mejor ejemplo de activo de inversión de alto riesgo, puedes ganar muchísimo dinero con él o perderlo todo. Luego podemos discutir si el Bitcoin es tan filfa como las acciones sobrevaloradas de ciertas compañías que luego hacen estallar burbujas pero que mientras funcionan crean millonarios. Y después del estallido arruinados, claro.
0
K
11
#17
meroespectador
*
#14
Las acciones están reguladas "en teoría", aunque la gente puede mentir, claro está en los informes. Pero se "apuesta" por algo con base real, hay una empresa, un producto, un servicio algo que saldrá al mercado y alguien lo usará para algo. Luego los bienes de la empresa, la fuerza de trabajo, hay cosas reales detrás de la generación del valor. El bitcoin no tiene ese respaldo, es meramente especulativo y estás absolutamente en lo cierto que es un activo de inversión de…
» ver todo el comentario
0
K
12
#20
StuartMcNight
#17
PD: Si, por lo que parece Epstein también estuvo ligado a los orígenes del éxito del bitcoin.
No. Eso es un bulo. La captura de pantalla de ese email es FALSA y no forma parte de los archivos publicados.
0
K
11
#27
Blackat
No valdra 0 , por que es la herramienta , fuera de control de gobiernos, que permite mover dinero , sin limite, de forma rapida y de forma segura , a cualquiera que tenga dinero negro.
Mientras la acepten en lugares como Suiza, o un narco de colombia pueda enviarlo a tokyo en 0,1 segundos, sera valioso.
Mucho mas que el oro, por que el oro , es un marron para moverlo. Igual que los diamantes.
1
K
10
#4
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí:
www.meneame.net/c/33037049
0
K
10
#22
xaggy
El comisario Gordon es cryptobro?!!?!
0
K
6
#1
Druidaferal
Y por que iba a llegar a 0 y no a un millón?
0
K
6
#2
tul
#1
por la escala logaritmica que le infiere propiedades magicas
3
K
36
#3
meroespectador
#1
Te ves el video y ahí tienes la respuesta, si no entiendes, pones los subtítulos con traductor automático.
0
K
12
#5
skaworld
#1
Porque John McAfee está muerto
1
K
32
