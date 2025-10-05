·
4

5
clics
El bitcoin bate su récord histórico superando los 125.000 dólares
La criptomoneda más popular del planeta rompe el techo que fijó el pasado mes de agosto
actualidad
6 comentarios
#1
Atusateelpelo
Y con Instituciones y gobiernos comprando tulipanes que estaban carisimos a 40k...
(No, no tengo BTC)
0
K
13
#2
soberao
#1
Para que una moneda funcione, su valor se tiene que mantener estable, da igual que valga cientos de dólares o un euro. Por eso Bitcoin no se utliza masivamente como puedes utilizar otro medio de pago, porque su valor es inestable y hoy te vale 125.000 y mañana 124600 y has perdido 400 dolares de un día para otro.
Y esto no es casualidad, es una forma de que Bitcoin solo sea un producto especulativo pero no un medio de pago como puede ser tu tarjeta o un billete de 10 euros.
1
K
32
#3
Atusateelpelo
*
#2
El dolar es tan estable que ha perdido un +-15% en 10 meses frente al euro. En febrero cotizaba a 1,02 y hoy lo hace a 1,17.
Edito: Por cierto, 400 dolares representan una variacion de menos del 0,4%. El dolar ha variado de ayer a hoy un 0,2%
0
K
13
#6
Fisionboy
#2
Esto hace tiempo que dejó de ser una moneda. Es puro tulipán. Un producto de especulación con el que juegan las grandes fortunas para crear tendencias alcistas, con la que arrastran a pequeños inversores, y luego quitárselas de encima ordeñando la vaca.
Por el camino habrá pequeños inversores que estarán haciendo dinero, no te digo yo que no... pero que todo el dinero que algunos están ganando sale de otros muchos que lo están perdiendo (la mayoría sin saberlo aún, encerrados en su "Hodl"), lo sabe hasta mi abuela.
0
K
10
#4
Dragstat
#1
que siga subiendo no quiere decir que no sean "tulipanes", puede seguir subiendo hasta el infinito y por siglos, mientras haya alguien dispuesto a comprar. La idea es que no vale nada en si y encima es fácilmente replicable. Y si, podrías equipararlo a cualquier moneda de cierto modo, incluso el propio oro está en una situación parecida en cierto modo aunque sea algo física si se tiene en cuenta qué su precio supera por mucho el valor que te puede dar por sus usos, está todo en la mente de las personas que lo mantienen, y eso no quita que cualquier día se desplome. Todo depende de si hay alguien dispuesto a pagar más.
0
K
20
#5
Atusateelpelo
*
#4
Exactamente igual que cualquier activo (dolar, euro, oro, cobre,..., tulipanes,...)
0
K
13
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
