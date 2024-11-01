Billy Wilder, sobre Marilyn Monroe: "Siempre llegaba tarde, nunca recordaba sus diálogos, era un desastre"  

La colaboración entre Wilder y Monroe fue ampliamente celebrada por la comunidad cinéfila, y Monroe fue lanzada como un icono de la comedia gracias a su magnetismo natural y a su mezcla de sensualidad e ingenuidad. Sin embargo, las disputas entre ambos en el set fueron frecuentes, debido principalmente a los continuos retrasos de Monroe, quien acostumbraba a llegar tarde al set, a su incapacidad para memorizar correctamente los diálogos y a su falta de seguridad en sí misma, que a pesar de su talento le hacía equivocarse con frecuencia.